Билайн сохранит доступ к мессенджерам, картам и навигации для клиентов с отрицательным балансом счета

Фото: Билайн.

Билайн открывает для своих клиентов дополнительные возможности оставаться на связи с родными и близкими, даже если на счете смартфона недостаточно средств и номер заблокирован. С помощью новой бесплатной услуги «Страховка при нуле» клиенты Билайн смогут звонить и писать в мессенджерах, пользоваться картами и навигацией, а также мобильным приложением платежной карты Билайн в течение 24 часов с момента исчерпания средств.

«Страховка при нуле» сохраняет доступ к WhatsApp, Viber, Skype и ряду других мессенджеров, Яндекс.Картам, Яндекс.Навигатору, картам Google, а также приложению платежной карты Билайн в течение 24 часов с момента блокировки номера. При этом интернет-трафик приложений в этот период не расходует основной пакет интернета и предоставляется бесплатно.

Достаточно подключить услугу один раз в мобильном приложении «Мой Билайн» при положительном балансе. «Страховка при нуле» активируется автоматически каждый раз, когда на счете не будет хватать средств и номер заблокируется, и будет действовать в течение следующих 24 часов. По истечении этого периода клиенту необходимо пополнить счет на сумму, достаточную для выхода в положительный баланс.

Услуга доступна для подключения на предоплатных тарифных планах. «Страховка при нуле» действует только для смартфонов.

Более подробная информация об услуге, условиях предоставления и ограничениях доступна в приложении «Мой Билайн» и на сайте.

Предложение для физических лиц - абонентов предоплатной системы расчетов, за исключением тарифных планов «Все для семьи», «Простой семейный» действует на территории РФ в сети Билайн, кроме Республике Крым и г. Севастополь.

Приложение «Карта Билайн» - платежный кабинет платежной карты Билайн. Оператор электронных денежных средств, оператор по переводу денежных средств и эмитент платежной (предоплаченной) карты Билайн - РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014.