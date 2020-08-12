Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 12 августа 2020 года: заразился еще 91 человек

Большинство инфицированных - 5 388 человек - жители Ульяновска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 92 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 10 346 человек, 7 384 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 388). Остальные из Димитровграда (942), Карсунского района (414), Инзенского района (406), Барышского района (402), Ульяновского района (294), Новомалыклинского района (261), Мелекесского района (241), Цильнинского района (238), Николаевского района (221), Чердаклинского района (200), Сенгилеевского района (168), Тереньгульского района (159), Майнского района (158), Новоульяновска (146), Новоспасского района (130), Старомайнского района (118), Вешкаймского района (116), Кузоватовского района (81), Сурского района (78), Старокулаткинского района (64), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели около 190 тысяч тестов на COVID-19, обследовали 177,5 тысяч человека.