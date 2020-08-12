Коронавирус в Татарстане, последние новости на 12 августа 2020 года: заразились еще 29 человек

С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 5 959 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (23). Остальные из Камско-Устьинского (2), Балтасинского (1), Бугульминского (1), Зеленодольского (1) и Кукморского (1) районов.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Среди новых больных несовершеннолетних нет, 5 - от 18 до 30 лет, 13 - от 30 до 50 лет, 6 - от 50 до 60 лет, 3 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет. Четверо из них госпитализированы, остальные оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 5 959 человек. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, сейчас 4 778 больных выздоровели, 49 - скончались. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 820 выздоровевших и 28 скончавшихся.