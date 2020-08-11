У татарстанцев сформировался иммунитет к коронавирусу

Темп прироста новых случаев заболевания за неделю снизился до 0,5%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан входит в число субъектов страны, где у людей сформировался иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Напомним, Татарстан стал одним из 22 пилотных регионов, где принято решение проводить исследование на популяционный иммунитет населения к новой коронавирусной инфекции. В период с 26 по 30 июня производился забор крови у жителей республики в семи возрастных категориях.

Всего в исследовании приняли участие 2947 человек, из них у 921 обнаружены антитела к коронавирусной инфекции – это 31,1%.

- Мы в числе субъектов, где этот показатель высокий и говорит о том, что иммунитет у населения в той или иной степени сформирован. Исследования будут продолжены. Теперь нам интересно посмотреть, сколько сохранится иммунитет у людей, – отметила Авдонина.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все контактные. 5 человек госпитализированы, 23 человека получают лечение на дому.

Всего в республике выявили 5 930 случев заражения коронавирусом. Региональный оперштаба по борьбе с инфекцией заявляет, что выздоровели 4 774 человек, скончались - 47. Вместе с тем в федеральном оперштабе дают немного другие цифры: 4 778 выздоровевших и 27 скончавшихся.

За последнюю неделю было зарегистрировано 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 7 новых трудовых коллективах. Несмотря на снижение уровня заболеваемости необходимо продолжить проведение профилактических мероприятий на рабочих местах. Об этом заявила глава Управления Роспотребнадзора по РТ - Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина.

По ее словам, темп прироста новых случаев заболевания за неделю снизился до 0,5%. Зарегистрированы 4 завозных случая из других субъектов РФ, в том числе из курортных зон страны.

Продолжается контроль за соблюдением требований профилактики коронавируса. За неделю сотрудниками Роспотребнадзора проверено 864 объекта, в 53-х из них выявлены нарушения. За прошедшую неделю составлено 54 протокола.