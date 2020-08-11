Здравоохранение Татарстана: системный подход

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Почти полгода прошло с решения разместить в Республиканской инфекционной больнице восемь российских граждан, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Работа с людьми, потенциально зараженными новым коронавирусом, стала знаком доверия федерального Минздрава республиканскому руководству. Весной в Татарстане, как и во многих других субъектах Российской Федерации, началось строительство нового корпуса инфекционной клиники. Во многих регионах выбор был сделан в пользу быстровозводимых корпусов, но Татарстан пошел другим путем - Рустам Минниханов принял решение начать капитальное строительство. Причем скорость не пострадала - уже 10 августа новый корпус распахнул свои двери, на торжественном открытии присутствовали президент республики и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Конечно, это было бы невозможно без ответственного отношения строителей, которые в столь сжатые сроки построили здание, соответствующее всем современным требованиям, оснащенное необходимым оборудованием - от компьютерного томографа до аппаратов искусственной вентиляции легких. Безусловно, столь масштабное строительство требовало каждодневного контроля со стороны президента республики.

Впрочем, здравоохранение всегда остается в поле зрения республиканского руководства. Система здравоохранения - это не только борьба с ковидом, как может показаться из новостных сводок, но и сразу несколько программ, которые продолжают реализовываться даже с сложных условиях пандемии. Одна из них - модернизация первичного звена. За последние годы отремонтировано и модернизировано более 1600 фельдшерско-акушерских пунктов, 507 ФАПов построено. Также модернизация затронула 129 поликлиник по всей республике, а также станции скорой медицинской помощи - закуплен 291 автомобиль только за последние два года. Оказывается поддержка санавиации, закуплен новый вертолет для срочной эвакуации из труднодоступных мест, в том числе пострадавших в ДТП. Принята программа по ремонту стационаров. Системный подход важен и при решении вопросов в онкологической службе - к сожалению, пациентов со злокачественными новообразованиями становится с каждым годом больше. Главная цель онкологической службы - обеспечить доступность и качество медицинской помощи, и шагом вперед стало открытие радиологического корпуса в Альметьевске и строительство филиала онкодиспансера в Набережных Челнах. В следующем году начнется строительство онкогематологического корпуса, но уже сейчас началась подготовка специалистов - казанские врачи проходят обучение в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева. Развитие кадрового потенциала - обязательный элемент модернизации системы здравоохранения, ведь медицина - это не только стены и оборудование, но и профессионализм сотрудников.

Но у этих затрат и вложений уже есть отдача. Так, продолжительность жизни в республике увеличилась на четыре года, сейчас этот показатель - один из главных критериев оценки эффективности работы здравоохранения - составляет 75 лет.

Помимо коронавируса, который, по словам ученых, с нами надолго, по-прежнему актуальны и сезонные эпидемии ОРВИ и гриппа. Совсем скоро начнется прививочная кампания - уже в конце августа в татарстанские клиники поступит вакцина от гриппа, включающая штаммы вирусов А и В, которые, по заключению Всемирной организации здравоохранения, будут актуальны в этом сезоне. Традиционно в первую очередь вакцинация затронет представителей группы риска - это люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые и дети.