Коронавирус в Татарстане последние новости на 11 августа 2020 года: проведено более 497 тысяч тестов на инфекцию

На данный момент выздоровели 4 750 ранее зараженных человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 11 августа, в Татарстане выявили 5 902 случая заражения коронавирусом. Региональный оперштаба по борьбе с инфекцией заявляет, что выздоровели 4 750 человек, скончались - 47. Вместе с тем в федеральном оперштабе дают немного другие цифры: 4 750 выздоровевших и 27 скончавшихся.

В местном Роспотребнадзоре отмечают, что в республике провели уже 497 929 тестов на COVID-19.

О БОЛЬНИЦАХ

Возобновился многопрофильный прием граждан в горбольнице №5 Набережных Челнов. Несколько месяцев медучреждение служило госпиталем для зараженных коронавирусом, но сейчас начало работать в плановом режиме.

Заметим, что с начала пандемии в татарстанском автограде COVID-19 заразились 813 человек. На данный момент 618 из них выздоровели, 14 - скончались. Под медицинским наблюдением остаются 63 горожанина, 48 из которых ранее контактировали с инфицированными.