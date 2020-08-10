Приемная кампания КФУ: льготные кредиты, прием заявлений офлайн и стипендия «Стобалльник»

Фото: КФУ.

Казанский федеральный университет - один из старейших университетов России. Однако научные лаборатории и перспективные направления, актуальные исследования и представленность в международных рейтингах делают его современным центром науки и притяжения молодых ученых и, конечно, абитуриентов.

Приемная кампания КФУ продлится до 18 августа. Абитуриенты могут направить пакет документов через социально-образовательную сеть «Буду студентом», а также подать их лично, посетив университет.

Приемная комиссия, находящаяся по адресу ул. Кремлевская, 35, в будни работает с 8.00 до 17.00, в субботу - с 8.00 до 13.00, воскресенье - выходной. Рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности остаются обязательными: абитуриент обязательно должен быть в маске и перчатках.

Минобрнауки России предоставило КФУ 180 дополнительных бюджетных мест. Их основная часть пришлась на бакалавриат - 157, специалитет - 13, магистратуру - 7, ординатуру - 3. Эта мера позволит большему числу одаренных абитуриентов получить образование за счет государства. Общее количество бюджетных мест в университете на 2020/2021 учебный год составило 5510.

Фото: КФУ.

Казанский университет - участник программы льготных образовательных кредитов

Из-за пандемии коронавируса у многих семей снизился доход. В качестве моральной и материальной поддержки таких семей любому обучающемуся, пожелавшему взять образовательный кредит в ПАО «Сбербанк», КФУ возместит 5 процентов от размера процентной ставки за первый год пользования образовательным кредитом. Дело в том, что Казанский федеральный университет - участник программы льготных образовательных кредитов. Соответствующее соглашение было подписано ректором КФУ Ильшатом Гафуровым с банком-партнером.

Целевое назначение кредита - оплата полной или частичной стоимости высшего образования обучающимися, зачисленными в КФУ для обучения по основным профессиональным образовательным программам высшего образования.

Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во время обучения студент будет оплачивать только проценты по нему. Процентная ставка кредита составляет 13,01, из них 4,51 процента покрывает государственная субсидия. Из оставшихся 8,5 процента 5 процентов в течение первого года погашает Казанский университет. 3,5 процента - та доля, которую погашает сам студент.

Оформить образовательный кредит можно будет во всех структурных подразделениях банка. Срок кредита состоит из периода обучения, трех месяцев на поиск работы и 10 лет на погашение всей суммы.

Заемщиком может стать только гражданин России, зарегистрированный на территории России, в возрасте от 14 лет. На момент возврата кредита ему должно быть до 75 лет. Трудовой стаж не требуется.

На сайте КФУ во вкладке «Абитуриенту и школьнику» размещена подробная информация по образовательному кредиту с господдержкой. Примечательно, что кредит доступен не только абитуриентам, но и уже обучающимся в КФУ студентам.

Фото: КФУ.

Бонус - стипендия ректора «Стобалльник»

Новоиспеченным студентам Казанского университета - победителям всероссийских олимпиад и других конкурсов, утвержденных Минобрнауки России, и лицам, набравшим 100 баллов по профильному предмету на ЕГЭ, уже третий год подряд будет выплачена стипендия ректора КФУ «Стобалльник».

Так, победители олимпиад получат по 100 тыс. рублей, а набравшие наивысший балл на ЕГЭ - по 80 тыс. рублей. Единоразовая стипендия выплачивается уже в сентябре.

КФУ: ход приемной кампании

В университет от 30 тыс. абитуриентов, из которых 4,5 тыс. - иностранцы, поступило более 65 тыс. заявлений о поступлении на все формы обучения. За аналогичный период прошлого года заявлений было 23 тыс.

Средний балл ЕГЭ по университету составляет 74,6 балла - качественный результат выше по сравнению с прошлогодним. Самый высокий балл - 77,6 - зафиксирован в Институте международных отношений на направлении «Лингвистика».

Сегодня в КФУ наблюдается активная фаза приема документов, поскольку стали известны результаты ЕГЭ. Суточный прирост заявлений от абитуриентов составляет 2700 - 2800.

Приказы о зачислении

Первый приказ выйдет 22 августа - в него войдут поступающие по квоте инвалиды, сироты и целевики. Следующий приказ выйдет 24 августа. Согласно ему будут зачислены 80 процентов абитуриентов, поступающих на основные бюджетные места. Второй приказ по оставшимся 20 процентам бюджетников будет опубликован 26 августа. Что касается контрактной формы обучения, то соответствующий приказ будет опубликован 31 августа. В него попадут ребята, успешно преодолевшие вступительные испытания, заключившие договоры и оплатившие обучение.

Важно помнить, что в личном кабинете абитуриента в системе «Буду студентом» должно быть прикреплено согласие на зачисление, то есть подтверждение намерения поступать именно в Казанский университет на конкретное направление.