Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 10 августа 2020 года: заразились еще 95 человек

В области провели 189 018 тестов на COVID-19, обследовали 177 220 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 95 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 10 140 человек, 7 152 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 268). Остальные из Димитровграда (942), Карсунского района (410), Инзенского района (406), Барышского района (385), Ульяновского района (288), Новомалыклинского района (257), Цильнинского района (237), Мелекесского района (236), Николаевского района (217), Чердаклинского района (182), Сенгилеевского района (164), Майнского района (157), Тереньгульского района (148), Новоульяновска (146), Новоспасского района (130), Старомайнского района (114), Вешкаймского района (113), Кузоватовского района (81), Сурского района (76), Старокулаткинского района (63), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 189 018 тестов на COVID-19, обследовали 177 220 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 117 гражданина, ранее было снято с меднаблюдения 24 659.