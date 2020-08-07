Минсельхоз России завершил отбор проектов для участия в программе «Современный облик сельских территорий»

Фото: Министерство сельского хозяйства РТ.

Минсельхоз России завершил отбор проектов на 2021 год в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В отборе приняли участие 74 региона, представившие 793 проекта комплексного развития сельских территорий, из которых было отобрано 344 проекта из 61 субъекта Российской Федерации. Общая стоимость отобранных проектов составляет 44,9 млрд рублей, из них на средства федерального бюджета приходится 40,2 млрд рублей.

Мероприятия проектов предусматривают такие направления, как создание, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, включая государственные или муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и учреждения социального обслуживания. Запланировано строительство объектов для размещения в них организаций народных художественных промыслов, объектов ремесленной деятельности, туризма, приобретение транспортных средств и оборудования для этих объектов, а также строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры.

В прошлом году в республике победителем стал проект Комплексного развития Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района. В рамках него планируется строительство блочных очистных сооружений и системы водоотведения. Общая стоимость проекта составляет 70,9 млн. рублей(в т.ч. из федерального бюджета - 41,1 млн. рублей, из республиканского - 29,8 млн. рублей). В настоящее время на объекте выполнены работы по строительству систем водоотведения на 60% и блочных очистных сооружений на 9%. Завершение работ планируется в 4 квартале 2020 года.

Среди победителей этого года 17 проектов из Татарстана - деревни Кошки-Теняково и Бюрганы Буинского района, Табар-Черкийское и Шамбулыхчинское сельское поселение Апастовского района, Верхнетакерменское сельское поселение Мензелинского района, Черемшанское сельское поселение Черемшанского района, село Манзарас Кукморского района, пгт. Богатые Сабы и деревня Илебер Сабинского района, Большесардекское и Березнякское сельское поселение Кукморского района, деревня Малый Битаман Высокогорского района, село Чутай Балтасинского района, а также Абалаческое, Енабердинское, Тихоновское и Тураевское сельское поселение Менделеевского района. Объемы финансирования не определены.

Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование, будет определен в ноябре текущего года в рамках подготовки федерального закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.