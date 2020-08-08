Коронавирус в Татарстане последние новости на 8 августа 2020: проведено более 483 тысяч тестов на инфекцию

Исследования на COVID-19 проводятся в «Центре гигиены и эпидемиологии» и 12 лабораториях государственных медорганизаций республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро субботы, 8 августа, в Татарстане коронавирусом заразились 5 810 человек. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 653 выздоровевших, 45 - скончавшихся. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 709 выздоровевших и 27 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Отметим, что с начал пандемии в республике провели 483 705 тестов на COVID-19.

- Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и 12 лабораториях государственных медицинских организаций республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск), - напоминают в местном Роспотребнадзоре. - Отработана маршрутизация доставки проб для исследований из других муниципальных образований в закрепленные лаборатории.