Селфи-идентификация и камеры внимания за рулем: Новинки на дорогах Казани

Фото: TASS

ТАКСИСТЫ ДЕЛАЮТ СЕЛФИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИНЯТЬ ЗАКАЗ

В регионе постоянно тестируются современные разработки, помогающие автомобилистам не забывать об осторожности и не отвлекаться за рулем. После успешного завершения пилотного проекта по тестированию в автобусах камер, контролирующих внимание водителей, в Казани начали вводить новую разработку – систему идентификации личности водителя с помощью селфи. Эта технология сейчас применятся среди водителей-партнеров Яндекс.Такси и Uber, работающих с приложением Таксометр. В нем водители принимают заказы, строят маршруты движения, ведут учет заработанных средств.

После получения уведомления о необходимости пройти дополнительную идентификацию, водитель должен сделать в Таксометре селфи и отправить его на поверку.

- Мы протестировали различные инструменты идентификаций, в том числе и проверки по голосу, пока остановились на идентификации по фотографии, как наиболее эффективной и удобной технологии для водителя. В дальнейшем она будет совершенствоваться, чтобы повысить защиту данных водителей и точность проверки, - сообщили в Яндекс.Такси.

В Яндекс.Такси данная технология сейчас применяется только в России. Проверку личности по фото ввели для повышения безопасности поездок. Теперь пользователь всегда будет уверен в том, что к нему приедет именно тот водитель, который указан в данных заказа.

Проверка занимает всего несколько секунд. Программа сверяет свежий снимок с прошлыми фотографиями водителя. Точность определения – 99,8%.

- В единичных случаях, когда система не определяет водителя, потребуется дополнительная ручная проверка специалистом Яндекс.Такси и время может увеличиться до нескольких минут, иногда до 10 минут. - пояснили разработчики.

Уведомление о необходимости пройти проверку приходит водители перед заказом. Непосредственно в пути в целях безопасности система такие запросы не отправляет - водитель не должен отвлекаться от дороги.

КСТАТИ

КАКИЕ ЕЩЕ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕНЯЮТ В ТАКСИ

Мониторинг скорости и манеры вождения

Система мониторит скорость движения автомобиля и следит за тем, не нарушает ли водитель правила дорожного движения. Например, если скоростной режим превышается на 20 км/ч, таксисту приходит уведомление о необходимости снизить скорость. Если он не обращает на это внимание и продолжает систематически нарушать ПДД – приложение ограничивает доступ к заказам.

Также анализируется и манера вождения. Резкое торможение или вхождение в повороты тоже становится поводом отправить водителю напоминание, что нужно быть осторожнее. При повторных систематических нарушения блокируется доступ к заказам.

Камера мониторинга внимания водителя

Для мониторинга внимания водителя в машинах такси в тестовом режиме установленная камера Yandex Signal Q1, которая анализирует 68 точек на лице с помощью технологий компьютерного зрения и нейросети. Она фиксирует частоту и длительность моргания, количество зевков и длительность закрытия глаз. Если система видит, что водитель невнимателен и теряет концентрацию, она временно ограничивает ему доступ к заказам до тех пор, пока он не отдохнет положенное время.

Сейчас камера тестируется и установлена в порядка 300 машин, подключенных к Яндекс.Такси. Цель тестирования – наработка точности и обучение алгоритмов, заложенных в камере. Устройство также было протестировано на городском транспорте: успешные пилоты на автобусах были проведены в Казани и Белгороде.

Центр безопасности для водителей и пользователей

В приложении есть кнопка вызова экстренной службы 112. Аналогичные функции доступны и в интерфейсе водительского приложения. Это две кнопки: «Помощь» и «112». «Помощь» пригодится, если в поездке возникла нестандартная ситуация — например, в салоне начинается конфликт. Если водитель нажимает на кнопку «Помощь», то Таксометр начинает аудиозапись того, что происходит в машине — предварительно предупредив об этом звуковым сигналом.