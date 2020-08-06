На этой неделе «Татар радиосы» удивили своих слушателей очередным смелым проектом: Ведущие вышли в прямой эфир прямо с Колеса обозрения!

Фото: «Татар радиосы».

5 августа в 17:00 ведущие Назлыгуль Сунгатова и Байбулат Фасахов вещали на частоте 100.5fm из кабинки колеса обозрения в парке развлечений «Кырлай». Их «звездным» гостем в этот вечер стал певец Ильназ Сафиуллин. Эфир прошёл «на высоте» во всех смыслах. На фоне ведущих были слышны радостные возгласы гостей парка и их детей, а громкие крики, доносились с самых экстремальных аттракционов парка. Вкупе с эмоциями ведущих от пребывания на высоте 55м и их описаниями видов города, открывающихся оттуда, удалось достичь важнейшего для эфира «эффекта присутствия».

Позитивный и удивительный марафон проектов «Татар радиосы» продолжается с начала лета. Буквально недавно они выходили в прямой эфир с борта самолета, с высоты 500м над Казанью. Радиослушатели могли ощутить все эмоции настоящего полёта, виртуально побывав в кабине самолёта.

«Татар радиосы» несомненно стремится привнести яркие краски в текущее лето. В прямом эфире ведущая Назлыгуль Сунгатова уверила, что впереди казанцев ждёт ещё много громких проектов радиостанции – лето еще не окончено.