С начала года клещи покусали почти 6 тысяч татарстанцев

В минувшем году за первые 7 месяцев от укусов клещей пострадали более 7 тысяч татарстанцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с ранним климатическим потеплением весной 2020 года клещи начали свою активность раньше обычного. При этом, количество пострадавших от укусов насекомых снизилось. Одна из причин – нахождение людей в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

На конец июля зарегистрировано 5834 обращения в медицинские организации по поводу укусов (присасываний) клещей, что на 18,2% ниже показателя 2019 года (7114). Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано среди жителей Казани (1652), Набережных Челнов (823), Альметьевского (401), Нижнекамского (369), Бугульминского (327), Заинского (213), Лениногорского (152), Зеленодольского (140), Сабинского (131), Елабужского (130) муниципального районов.

Большинство людей подверглись нападению клещей на садово-огородных участках (43,5%), в лесных массивах (25,9%), в луговых зонах (11,2%), в 10,5% случаев клещи нападали на людей в личных подсобных хозяйствах.

Продолжается контроль за проведением вакцино- и серопрофилактики клещевого вирусного энцефалита. В текущем году в республике привито против КВЭ 6159 человек (76% от запланированных на вакцинацию), получили противоклещевой иммуноглобулин 1464 пострадавших от укусов клещей (25,1% от всех обратившихся по поводу укусов клещей).

В Татарстане обеспечена готовность лабораторной базы по исследованию клещей, постоянно проводится мониторинг клещей из окружающей среды (в текущем году исследовано 206 клещей) и клещей, снятых с людей (исследовано 2630 клещей). Всего с начала эпидемического сезона исследовано 2836 клещей; обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита в 3 клещах (0,1%), инфицированы боррелиями 21% клещей (596).

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ УКУСА КЛЕЩА

Чтобы не стать жертвой клещей специалисты Роспотребнадзора Татарстана дали жителям республики несколько советов.

- Одевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон.

- Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх.

- При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы.

- Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или магазине.

- Каждые 10-15 минут проводите само-и взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.

- В случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ

Если клещ все же присосался, то необходимо как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию для удаления клеща, доставить клеща для лабораторного исследования с целью решения вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики КВЭ.

При отсутствии возможности обратиться в медицинское учреждение, следует извлечь клеща самостоятельно, место укуса продезинфицировать любым средством (5% иод, 70% спирт и т.д.), тщательно вымыть руки с мылом; извлеченного клеща упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить его на исследование на клещевые инфекции на возмездной основе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 13а.