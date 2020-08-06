"Плакал и бросал вниз игрушки": В Ульяновске спасатели помогли 5-летнему мальчику, чья мать умерла в запертой квартире

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Вечером среду, 5 августа, в службу спасения позвонили жители многоэтажки на улице Отрадная в Ульяновске. Они рассказали, что у открытого окна девятого этажа стоит ребенок. 5-летний мальчик плакал, выбрасывал игрушки и мог в любой момент упасть вниз вместе с ними.

Спасателям потребовалось несколько минут, чтобы приехать на место. Войти в квартиру через дверь не удалось - никто не открывал. С помощью автоколенчатого подъёмника пожарные поднялись на балкон, забрали малыша от окна, укутали его в одеяло и внесли его на улицу. Там ребенок был передан врачам “скорой”.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

В одной из комнат квартиры спасатели нашли мать мальчика. Женщина была мертва.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.