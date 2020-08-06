Спортивный Татарстан: быстрее, выше, сильнее!

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Курс на развитие именно массового спорта был взят при подготовке к Универсиаде-2013, которая, напомним, открыла череду спортивных событий мирового уровня, пришедших в Казань в последующие годы. Ко Всемирным студенческим летним играм за три года было построено 32 новых спортивных объекта, а Казань получила звание спортивной столицы России. Впрочем, было бы ошибкой думать, что все усилия сосредоточены лишь в Казани.

Идея массового спорта нашла поддержку в самых широких слоях жителей республики. Сегодня более 50% татарстанцев занимается спортом регулярно. Всего 15 лет назад эта цифра составляла 20%. Цель - к 2024 году довести показатель до 57%, на это направлен национальный проект «Спорт - норма жизни».

Создать условия для занятий спортом - одна из целей программы по строительству и капитальному ремонту спортивных сооружений, принятых руководством республики. Сейчас в Татарстане действует более 1000 универсальных спортивных площадок, работает 50 модульных лыжных баз, часть из них - с освещением, что особенно ценно, учитывая короткий световой день зимой. Всего же в республике функционирует 11 тысяч круглогодичных крытых спортивных сооружений, уделяется внимание развитию более ста видов спорта.

Но всегда можно сделать больше, уверены в руководстве республики. Вот лишь несколько крупных объектов высокой степени готовности. В Зеленодольске достраивается компактный манеж для игровых видов спорта, возможно, этот проект будет использован и в других районах Татарстана. В Набережных Челнах уже начал работу новый бассейн «Юбилейный». Заканчивается возведение катка в Набережных Челнах, ведется строительство трех плавательных бассейнов в ряде муниципальных образований, строятся шесть универсальных спортивных залов. Уже ко Дню республики в трех городах появятся полноценные круглогодичные футбольные манежи с самым современным оборудованием и высококачественным газоном. Пусть слово «футбольный» в названии не вводит вас в заблуждение - манежи представляют собой многофункциональные спортивные центры.

На пять лет рассчитана программа капитального ремонта спортивных сооружений, в течение этого срока предполагается направлять на эти цели по 500 млн рублей ежегодно. Уже в этом году в порядок будут приведены 20 объектов, а в следующем помимо прочего начнутся долгожданные работы в набережночелнинском бассейне «Олимпийский» - проектно-сметная документация готовится уже сейчас.

Уже до конца этой недели свои двери откроют спортивные школы республики, и юные спортсмены смогут вернуться к привычному режиму занятий. При этом будут соблюдены все меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции: на входе будет измеряться температура тела, персонал спортивных комплексов должен находиться в масках. Тренировочный процесс будет проходить без масок, и, где это возможно, будут соблюдаться рекомендации по социальному дистанцированию. Соответствующий приказ министра спорта РТ был подписан 4 августа.