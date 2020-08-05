В Марий Эл разрешили возобновить работу торговым центрам, баням и кинотеатрам

Сегодня, 5 августа, в Марий Эл смягчили ряд ограничительных мер, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Там разрешили возобновить работу торговых центров, бань и кинотеатров. Такое постановление подписал глава республики Александр Евстифеев.

Объекты розничной торговли могут обслуживать неограниченное число посетителей одновременно на любой площади. Турагентства обязали следить за соблюдением между людьми дистанции в 1,5 метра. Бани и сауны же должны заранее уведомить местный Роспотребнадзор о выполнении санитарных норм и не допускать заполняемости более 50% мест.

В кинотеатрах также должна соблюдаться социальная дистанция и санитарные нормы.

Отметим, что за минувшие сутки в Марий Эл выявили 14 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в регионе заразились 3 844 человека, 3 355 из которых выздоровели, а 35 - скончались.

По данным Минздрава республики, сейчас в инфекционных стационарах лежат 316 человек. У 311 из них диагностирована пневмония, а у 145 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 60 человек, в состоянии средней степени тяжести - 254. Пятеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 145 - нуждаются в кислородной поддержке.