Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 5 августа 2020 года: заразились еще 100 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 100 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 626 человек, 6 688 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 986). Остальные из Димитровграда (860), Карсунского района (401), Инзенского района (400), Барышского района (352), Ульяновского района (271), Новомалыклинского района (252), Мелекесского района (221), Цильнинского района (220), Николаевского района (217), Чердаклинского района (166), Майнского района (155), Сенгилеевского района (153), Новоульяновска (146), Тереньгульского района (146), Новоспасского района (130), Вешкаймского района (110), Старомайнского района (106), Кузоватовского района (81), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (54), Радищевского района (43) и Базаросызганского района (20).

В области провели 179 984 теста на COVID-19, обследовали 168 732 человека. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 3 244 пациентов, выписаны - 23 812.