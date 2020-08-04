Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 4 августа: заразились еще 109 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 109 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 417 человек, 6 612 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 928). Остальные из Димитровграда (860), Карсунского района (401), Инзенского района (390), Барышского района (350), Ульяновского района (266), Новомалыклинского района (252), Мелекесского района (221), Николаевского района (214), Цильнинского района (213), Чердаклинского района (161), Майнского района (155), Сенгилеевского района (153), Тереньгульского района (144), Новоульяновска (140), Новоспасского района (130), Старомайнского района (106), Вешкаймского района (109), Кузоватовского района (81), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (54), Радищевского района (42) и Базаросызганского района (20).

В области провели 178 312 тестов на COVID-19, обследовали 167 161 человека. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 3 479 пациентов, выписаны - 23 432.