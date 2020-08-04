2020-08-03T23:36:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 4 августа: заразились еще 109 человек

С начала пандемии в регионе выявили 9 526 случаев инфекции
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Большинство зараженных приходится на Ульяновск - 4 928.Большинство зараженных приходится на Ульяновск - 4 928.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 109 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 417 человек, 6 612 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 928). Остальные из Димитровграда (860), Карсунского района (401), Инзенского района (390), Барышского района (350), Ульяновского района (266), Новомалыклинского района (252), Мелекесского района (221), Николаевского района (214), Цильнинского района (213), Чердаклинского района (161), Майнского района (155), Сенгилеевского района (153), Тереньгульского района (144), Новоульяновска (140), Новоспасского района (130), Старомайнского района (106), Вешкаймского района (109), Кузоватовского района (81), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (54), Радищевского района (42) и Базаросызганского района (20).

В области провели 178 312 тестов на COVID-19, обследовали 167 161 человека. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 3 479 пациентов, выписаны - 23 432.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане по факту падения трех мостовых кранов возбудили уголовное дело
Движение по улице Товарищеской в Казани перекроют на 4 дня
В Ульяновской области пьяный водитель врезался в дерево, погиб пассажир и трое госпитализрованы
В ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер
В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов
Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро
В Йошкар-Оле два дня будут отключать холодную воду
С начала года резиденты ТОСЭР Набережных Челнов перечислили в городской бюджет 40,3 миллиона рублей налогов
Первые лица Татарстана выйдут на разминку в День физкультурника 2020
Последние штрихи: школы Чебоксар проверят на готовность к учебному году
ВТБ в Татарстане более чем на 40% нарастил объем сделок с загородными домами
Колледжи и техникумы Татарстана получили оборудование на общую сумму 850 миллионов рублей
В Чебоксарах спасатели поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру
В Ульяновске мужчина попытался украсть из гостиницы восемь огнетушителей
Вечером 3 августа в Марий Эл временно перекроют дорогу "Куяр - Солнечный - Ронга"
В Казани установят мемориальную доску советскому ученому и конструктору Сергею Королеву
В Ульяновской области парень не справился с управлением авто и врезался в столб
Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки
В Чебоксарах иномарка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте
"Рубин" сыграет товарищеский матч с КАМАЗом
За нарушения во время сдачи ЕГЭ у 11 выпускников Чувашии аннулировали результаты
5 августа ряд домов Московского района Казани почти на сутки останется без воды
В Чувашии стали реже травиться, но чаще умирать от отравлений
В Набережных Челнах выздоровели 618 зараженных коронавирусом горожан
В Татарстане нашли живым пропавшего подростка
В Марий Эл ищут пропавшего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи