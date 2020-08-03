«Поводов для расслабления нет»: Вторую неделю в Татарстане регистрируют более 10 завозных случаев коронавируса

Татарстан постепенно возвращается к привычной жизни после пандемии коронавируса. Уже заработали кафе и торговые центры, люди ездят отдыхать в другие регионы страны. При этом, ежедневно продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Так, по данным на 3 августа в республике Covid-19 выявили еще у 30 человек. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией по нарастающей составляет 5694 человека.

Темп прироста новых случаев в течение трех недель сохраняется на уровне 0,6%, уже вторую неделю мы регистрируем более 10 завозных случаев из других регионов, поскольку наши жители часто забывают про индивидуальные средства защиты в период отпусков. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина.

За последнюю неделю было зарегистрировано 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 9 новых трудовых коллективах. К сожалению, исключить занос инфекции не всегда удается, но предотвратить ее распространение внутри коллективов – в наших силах.

Обращаюсь еще раз к руководителям трудовых коллективов – поводов для расслабления нет, и выполнять комплекс всех необходимых мероприятий крайне важно, - заявила Патяшина.

За неделю выдано 737 предписаний, проверено 713 объектов, на 534 объектах выявлено нарушения, которые недопустимы в период пандемии. На прошедшей неделе был обеспечен контроль проведения массовых мероприятий – это праздник «Я выбираю небо!», который прошел в Казани. На площадке проводилась термометрия участников соревнований и зрителей, дезинфекционный и масочный режимы были соблюдены. Серьезных нарушений выявлено не было. Вместе с тем, несмотря на меры, предприятие организаторами мероприятия, сложно было добиться от гостей праздника соблюдения социальной дистанции.

- Две последние недели мы говорили о росте нарушений продовольственными магазинами. На этой неделе количество нарушителей снизилось до 4. Из них в магазине Апастовского района персонал пренебрегал средствами индивидуальной защиты, а в трех магазина Лениногорска, Чистополя и Нижнекамска не соблюдались профилактические мероприятия. По всем выявленным нарушениям составлены протоколы об административной ответственности, в том числе – протокол о временном запрете деятельности, - рассказала Марина Патяшина.

Она напомнила, что 15 июля открылись предприятия общественного питания, и первую неделю их работы все преждевременно порадовались тому, что они работали без нарушений. Но уже на этой неделе появились нарушения, связанные с соблюдением норм рассадки посетителей, работе персонала без средств индивидуальной защиты, отсутствием антисептиков и пр. – в трех кафе Нижнекамска и двух кафе Чистополя.

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ также напомнила, что проведение банкетов в помещениях кафе пока еще не разрешено. Кроме того, были проверены предприятия общественного питания в торговых центрах Казани. Здесь также были выявлены нарушения.

В республике также продолжаются еженедельные проверки детских оздоровительных лагерей. Нарушения по мерам профилактики инфекции продолжают выявляться. В период первого месяца работы лагерей выявлялись нарушения соблюдения социальной дистанции, отсутствие дозаторов с антисептиком. За текущую неделю нарушения мер профилактики выявлено в 16 лагерях в 9 муниципальных районах, наибольшее количество – в лагере им. Джалиля в Зеленодольском районе. Кроме того, наметилась тенденция нарушения заездов детей и сотрудников лагерей.

Нарушения в организации питания детей. На этой недели такие нарушения допустили 8 операторов питания 9 лагерей, а также 15 лагерей, организующих питание самостоятельно. Марина Патяшина сообщила, что в течение августа будут проводиться выездные внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания. Результаты проверок будут озвучены на субботних совещаниях.

Что касается работы детских оздоровительных лагерей, то Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что первую смену отработали неплохо. При этом он одобрил проведение внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания – со следующего понедельника. Если разъяснительная работа о мерах по профилактике коронавирусной инфекции не дает результатов, то необходимо принимать жесткие меры, сказал Алексей Песошин, все возможности у Роспотребнадзора для этого есть.