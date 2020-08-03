Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 августа: выявлено еще 30 случаев заражения

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 30 случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (19). Остальные из Верхнеуслонского района (3), Нижнекамского района (2), Зеленодольского района (1), Кайбицкого района (1), Кукморского района (1), Лениногорского района (1), Нурлатского района (1) и Пестречинского района (1).

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Среди зараженных один несовершеннолетний, 6 - от 18 до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 5 - от 50 до 60 лет, 6 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет. Девять из них были госпитализированы, остальные - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 5 694 человека. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 565 человек уже выздоровели, 43 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 568 выздоровевших и 23 скончавшихся.