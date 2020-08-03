2020-08-03T10:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 3 августа: заразились еще 110 человек

С начала пандемии в регионе выявили 9 417 случаев инфекции
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство заболевших в области по-прежнему приходится на Ульяновск - 4 868 человек.Большинство заболевших в области по-прежнему приходится на Ульяновск - 4 868 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 110 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 417 человек, 6 612 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 868). Остальные из Димитровграда (853), Карсунского района (401), Инзенского района (383), Барышского района (350), Ульяновского района (260), Новомалыклинского района (245), Мелекесского района (215), Николаевского района (214), Цильнинского района (213), Чердаклинского района (161), Майнского района (154), Сенгилеевского района (146), Тереньгульского района (144), Новоульяновска (140), Новоспасского района (130), Старомайнского района (106), Вешкаймского района (106), Кузоватовского района (81), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (52), Радищевского района (40) и Базаросызганского района (19).

ИСТОЧНИК KP.RU

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