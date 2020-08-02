2020-08-01T13:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 2 августа 2020 года: Более 6,5 тысяч человек победили болезнь

С начала пандемии в регионе выявили 9 205 случаев COVID-19
Владимир КРУПСКИЙ
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Коронавирус унес жизни 73 жителей региона.Коронавирус унес жизни 73 жителей региона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 110 случев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 205 человек, 6 565 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 761). Остальные из Димитровграда (831), Карсунского района (399), Инзенского района (373), Барышского района (338), Ульяновского района (254), Новомалыклинского района (242), Николаевского района (213), Цильнинского района (207), Мелекесского района (203), Чердаклинского района (158), Майнского района (153), Новоульяновска (139), Сенгилеевского района (139), Тереньгульского района (136), Новоспасского района (130), Старомайнского района (103), Вешкаймского района (101), Кузоватовского района (80), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (52), Радищевского района (38) и Базаросызганского района (18).

С начала пандемии в Ульяновской области было проведено порядка 174 624 теста на COVID-19, обследовано 163 735 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 33 340 пациентов, выписаны - 23 132.

ИСТОЧНИК KP.RU

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