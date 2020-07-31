2020-07-30T20:46:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 31 июля 2020 года: число зараженных превысило 9 тысяч

С начала пандемии в регионе выявили 9 095 случаев COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Большинство заболевших приходится на Ульяновск - 4 715 человек.Большинство заболевших приходится на Ульяновск - 4 715 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 100 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 9 095 человек, 6 273 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 715). Остальные из Димитровграда (822), Карсунского района (397), Инзенского района (373), Барышского района (329), Новомалыклинского района (241), Ульяновского района (238), Николаевского района (210), Цильнинского района (206), Мелекесского района (197), Майнского района (153), Чердаклинского района (153), Сенгилеевского района (139), Новоульяновска (135), Тереньгульского района (134), Новоспасского района (129), Старомайнского района (103), Вешкаймского района (101), Кузоватовского района (80), Сурского района (71), Старокулаткинского района (61), Павловского района (52), Радищевского района (38) и Базаросызганского района (18).

С начала пандемии в Ульяновской области было проведено порядка 167 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 156 тысяч человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся около 3,6 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Коронавирус в Татарстане, последние новости на 29 июля 2020 года: местные врачи улетели в Казахстан для помощи в лечении зараженных
Вместе с тем медики сравнят модели выхаживания тяжелобольных пациентов и посмотрят, как в Жамбылской области организованы структуры оказания медпомощи [фото]
Новости 24
В Татарстане в мошенничестве обвинили директора школы
"Рубин" планирует усилить минимум две позиции
В Чувашии предложили ввести зарплату для стажеров-медиков
В Казани на улице Завойского появлся самый длинное в городе граффити
В Йошкар-Оле после столкновения двух иномарок, один из автомобилей сбил пешехода
"По пешеходному переходу только пешком": В Казани появились новые предупреждающие надписи для велосипедистов
В Чувашии в ДРКБ появятся отделения детской онкологии и гематологии
В Татарстане мужчина получил ожог, спасая свой дом от огня
В Марий Эл легковушка сбила пятилетнего ребенка, который выбежал на дорогу
"Он был приоритетным вариантом": Слуцкий рассказал, почему "Рубин" решил подписать Деспотовича
В Ульяновской области скончался еще один зараженный коронавирусом
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
31 июля в Татарстане ожидаются грозы и ветер до 24 м/с
В Ульяновске легковушка сбила 11-летнего велосипедиста
"Пап, не хочу в другую команду": Отец Кварацхелии рассказал, что его сын не хочет уходить из "Рубина"
31 июля в ЦПКиО Йошкар-Олы откроются аттракционы
Слесарь, визажист, кондитер: в Татарстане утвердили список профессий, которые будут востребованы ближайшие два год
"Рубин" усилился экс-зенитовцем Шатовым
Чувашия получит более 415 миллионов рублей на льготы по оплате коммунальных услуг
В Казани водитель погиб, когда легковушка на скорости врезалась в остановку и дом, затем загорелась
В Татарстане ищут 15-летнего подростка, который пропал около двух недель назад