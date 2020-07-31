Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 31 июля 2020 года: число зараженных превысило 9 тысяч

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 100 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 9 095 человек, 6 273 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 715). Остальные из Димитровграда (822), Карсунского района (397), Инзенского района (373), Барышского района (329), Новомалыклинского района (241), Ульяновского района (238), Николаевского района (210), Цильнинского района (206), Мелекесского района (197), Майнского района (153), Чердаклинского района (153), Сенгилеевского района (139), Новоульяновска (135), Тереньгульского района (134), Новоспасского района (129), Старомайнского района (103), Вешкаймского района (101), Кузоватовского района (80), Сурского района (71), Старокулаткинского района (61), Павловского района (52), Радищевского района (38) и Базаросызганского района (18).

С начала пандемии в Ульяновской области было проведено порядка 167 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 156 тысяч человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся около 3,6 тысяч пациентов.