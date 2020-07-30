День города 2020 в Казани: Какие улицы перекроют во время праздника

Стало известно, какие казанские улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города и республики, который ежегодно отмечается 30 августа.

Так, с 23.00 22 августа до 23.00 2 сентября в Казани будет ограничено движение на участке дороги от улицы Баумана до площади Тысячелетия, а также на парковке Центрального стадиона со стороны восточной трибуны.

С 23.00 27 августа до 5.00 28 августа, с 23.00 28 августа до 5.00 29 августа и с 23.00 31 августа до 5.00 1 сентября перекрыт будет участок улицы Ташяк до улицы Батурина.

С 21.00 29 августа до 5.00 31 августа ограничения коснутся площади Тысячелетия (от улицы Ташаяк до Батурина), Лево-Булачной (от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия), Право-Булачной (от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия), Ташаяк (от улицы Московской до Право-Булачной), Профсоюзной (от улицы Чернышевского до Баумана), Баумана (от улицы Профсоюзной до Кремлевской набережной), а также спуска от площади 1 Мая до улицыБаумана.

Отметим также, что при необходимости с 15.00 29 августа до 0.00 30 августа будут закрыт проезд по улице Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) на парковочной зоне рядом с “Чашой”.

Также с 7.00 до 20.00 30 августа может быть ограничено движение на улицах Кремлевская (от площади 1 Мая до Чернышевского), Чернышевского (от Кремлевской до Дзержинского), Дзержинского (от Чернышевского до Миславского), Батурина (от Миславского до Федосеевской), Федосеевская (от Батурина до дома №38 по Федосеевской).