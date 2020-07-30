2020-07-30T11:27:57+03:00
Общество

Администратор ночного клуба из Чебоксар сорвала съемки финала шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Девушка просто не вышла к экспертам и своей дочери, которая ждала обновленную маму с букетом цветов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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В шоу «Перезагрузка» на ТНТ приходят героини, которые мечтают изменить свою жизнь и видят в проекте единственный шанс на это. Но не все довольны тем, как проходит перезагрузка. Героиня нового выпуска шоу, жительница Чебоксар, пришла на проект со своим взглядом на изменения и буквально сорвала съемки финала, сбежав с площадки. Искать сбежавшую девушку пришлось всей съемочной группе во главе с психологом Владимиром Дашевским. Что не устроило девушку, и как отреагировали на ее выходку эксперты проекта, смотрите в воскресенье 2 августа в 11.00 на ТНТ.

Администратор ночного клуба из Чебоксар Галина Карпова оказалась в сложной жизненной ситуации, в которую сама же себя загнала. Свои жизненные неурядицы девушка решила исправить с помощью запрещенных веществ, глядя на ВИП-клиентов ночного клуба, в котором работала. Успешные и счастливые, они регулярно наслаждались жизнью, именно этого веселья так не хватало Галине, которая в одиночку воспитывает семилетнюю дочь Камиллу. Постоянные ссоры с бывшим мужем, с которым девушка возобновляла отношения 20 или даже 30 раз, тяжелый период реабилитации, неумение справиться с зависимостью и отсутствие поддержки близких привели Галину прямо в студию «Перезагрузки».

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

«Чтобы стать счастливой, мне нужно, чтобы в меня кто-то поверил. Я больше не хочу, чтобы мне было весело от запрещенных веществ. Я хочу, чтобы я проснулась через год и осуществила свои планы съездить на море. Я просто хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, тогда и я буду счастлива. На «Перезагрузку» я пришла за поддержкой, которую я никогда ни от кого не получала», - призналась Галина.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Эксперты шоу провели с Галиной Карповой целый месяц. Психолог проекта помог ей найти правильную дверь для выхода из сложной ситуации в рамках психологического эксперимента, Лина Дембикова подобрала образ, который должен придать девушке легкость и непринужденность, а завершили преображения мастера по волосам и мэйкапу Евгений Жук и Юрий Столяров.

Но всех ждал сюрприз на финальной демонстрации нового образа Галины на подиуме. Девушка просто не вышла к экспертам и своей дочери, которая ждала обновленную маму с букетом цветов. Разыскивать беглянку отправился психолог Владимир Дашевский, который и вынес свой окончательный вердикт Галине Карповой.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Что не устроило девушку, и что ответил ей психолог проекта, смотрите в воскресенье 2 августа в 11.00 на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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