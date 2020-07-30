Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 30 июля 2020 года: число зараженных приблизилось к 9 тысячам

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 110 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 8 995 человек, 6 172 из которых уже выздоровели, а 72 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 663). Остальные из Димитровграда (812), Карсунского района (392), Инзенского района (369), Барышского района (329), Новомалыклинского района (235), Ульяновского района (233), Николаевского района (210), Цильнинского района (197), Мелекесского района (193), Майнского района (153), Чердаклинского района (153), Сенгилеевского района (139), Новоульяновска (135), Тереньгульского района (131), Новоспасского района (129), Старомайнского района (103), Вешкаймского района (99), Кузоватовского района (80), Сурского района (71), Старокулаткинского района (61), Павловского района (52), Радищевского района (38) и Базаросызганского района (18).

С начала пандемии в Ульяновской области было проведено порядка 167 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 156 тысяч человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся около 3,6 тысяч пациентов.