Здоровье: в Поволжье развивается Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»

- Ундоровский завод минеральной воды поэтапно наращивает свои мощности благодаря самостоятельной реализации разносторонних современных инвестиционных проектов и закупке нового оборудования. Для нас важно, что из года в год предприятие увеличивает количество новых рабочих мест и повышает уровень заработной платы своих сотрудников. Мы видим положительную динамику по налоговым отчислениям в бюджет. Сегодня ознакомились с работой цеха розлива минеральной воды, который модернизировали в 2019 году, - на площадке удалось запустить новую линию и создать для жителей Ульяновского района дополнительные рабочие места. В сегодняшних условиях завод продолжает функционировать с соблюдением мер безопасности. Защита коллектива и потребителей определена здесь в приоритет деятельности, - отметил глава Ульяновского региона Сергей Морозов во время работы правительственной делегации на площадках предприятия в июне 2020 года.

Напомним, завод начал свою работу с небольшого цеха по розливу Ундоровской минеральной воды в 1967 году. Тогда здесь трудилось немногим более 10 человек. Для сравнения: сегодня в подразделениях, входящих в группу компаний «Волжанка», работает свыше 900 сотрудников. Основной сферой деятельности предприятия является бутилирование и производство минеральной питьевой воды «Волжанка» высшей категории качества, ассортимента продуктов питания и безалкогольных напитков.

Вот уже более 15 лет успешно работает и развивается и полноценное дилерское торговое представительство и служба доставки воды и напитков компании «Волжанка» на территории Республики Татарстан, охватывая крупные населенные пункты и муниципальные образования: города Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Азнакаево, Зеленодольск, Мамадыш, Чистополь, Лаишево, Заинск, Елабуга, Мензелинск, Лениногорск, Бугульма, районы Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский, Тюлячинский, Тукаевский, Чистопольский.

По информации специалистов производственного и маркетингового управлений ПО УЗМВ «Волжанка», в 2019 году на предприятии вновь, как и ежегодно, обновлен расширен ассортимент продукции, введены в продажу новые безалкогольные напитки с фруктовыми вкусами. Получено более 10 медалей и дипломов федерального уровня за качество продукции, развитие и достижения в производстве. На заводе внедряются новые технологии, инновационные проекты, закупается и вводится в эксплуатацию современное оборудование.

Помимо производства напитков «Волжанка» выпускает широкий ассортимент хлебобулочной и молочной продукции, сыры, творог, а также мед и кондитерские изделия. Продукция предприятия реализуется за пределы Ульяновской области. Кроме того, в 2019 году в собственное сельхозпредприятие «Волжанка» и его автотранспортный комплекс были закуплены и введены в эксплуатацию новые единицы транспорта и спецтехники. Благодаря этому в прошлом году успешно проведены посевная и уборочная кампании в СХП «Волжанка».

- Ундоровский завод минеральной воды является современным, динамично развивающимся градообразующим предприятием, которое ответственно подходит к экологической чистоте и защите используемых водных месторождений. При этом здесь внедрен обширный комплекс мер социальной ответственности. Средняя заработная плата работников составляет 36 тысяч рублей, - заключил заместитель председателя Правительства Ульяновской области - министр АПК и развития сельских территорий региона Михаил Семёнкин.

Отметим, предприятие сотрудничает только с проверенными поставщиками сырья и комплектующих напрямую от производителей. Благодаря современной и слаженной логистической цепочке «Волжанка» четко соблюдает оперативность погрузок и нужные температурные режимы при транспортировке и хранении, чтобы сохранить все свойства и вкус продукции.

Предприятие «Волжанка» имеет сертификацию ХАССП (HAССP) как гарантию пищевой безопасности. Этот сертификат соответствия является одним из наиболее признанных в мире. Система ХАССП выстраивается с учетом конкретных технологических циклов и охватывает все этапы - от приемки товара от поставщика до отгрузки готовой продукции. На склады готовой продукции, к торговым представителям и покупателям воды всегда отправляется гарантированно качественный продукт производства группы компаний «Волжанка».

Продукцию и сырье, тару и производство ежедневно проверяет химико-аналитическая лаборатория предприятия, пробы регулярно предоставляются на проверки в аккредитованные лаборатории Москвы и Казани.

- Жизнь и здоровье сотрудников наряду с благоприятными, современными и безопасными условиями труда являются для нас безусловными приоритетами. Поэтому на предприятии приняты максимально строгие меры по профилактике коронавирусной инфекции. На территории предприятия все сотрудники находятся в масках и перчатках, снабжены антисептиками, соблюдают сменные графики работы, входной температурный контроль и социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Мы регулярно проводим усиленную дезинфекционную обработку всех помещений, поверхностей, транспорта. Продукты питания, вода, напитки в обязательном порядке проходят проверку специалистов собственной производственной химико-аналитической лаборатории и соответствуют всем стандартам качества. В сложившихся сегодня условиях мы уделяем этой работе троекратное внимание и значительно усилили меры санитарно-эпидемиологической безопасности производства, - отметил председатель правления Потребительского общества «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» Михаил Горшков.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране обязала многие компании усилить мероприятия, направленные на профилактику распространения вирусных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Своевременно приняв комплексные меры к устойчивой работе в новых условиях и нормах безопасности, один из крупнейших производителей пищевой продукции в Ульяновской области - ПО УЗМВ «Волжанка» гарантирует потребителю натуральную, защищенную и качественную продукцию.