Поезд «в народ»

Великий руководитель Товарищ Ким Чен Ир.

ЕГО КОРЕЙЦЫ НАЗЫВАЮТ ПОЕЗДОМ «В НАРОД»

В каком-то году однажды Товарищ Ким Чен Ир совершал служебную поездку. Ранним утром сопровождавшие его работники зашли в вагон, где он находился, чтобы поздороваться с ним. В нем он уже работал всю ночь напролет и все еще сидел за рабочим столом.

Великий руководитель Товарищ Ким Чен Ир.

Работники попросили его хоть немножко отдохнуть, но он отказался со словами: «С конца прошлого года я живу в поезде и руковожу на месте делами разных отраслей народного хозяйства, совершая форсированный марш. Теперь, наверное, я уже привык к этому. За минувшие месяцы было много праздников, включая новогодний праздник. Почему мне не хочется отдыхать дома и вместе с семьей отмечать эти праздники? Но я не смог, потому что меня всегда беспокоит вопрос о жизни народа. До решения этого вопроса, наверное, я не смогу идти домой и спокойно спать».

А когда-то он, вспоминая о жизни в поезде, сказал: «Теперь в вагоне я чувствую себя как дома. А дома чувствую, будто нахожусь в гостинице. Иногда лягу в мягкую постель – наоборот, мне неудобно».

ДЛЯ НЕГО ПОЕЗД БЫЛ МЧАЩИМСЯ РАБОЧИМ КАБИНЕТОМ

Его поезд непрерывно мчался по всем уголкам страны. Сколько ночей и дней провел он в поезде, совершая форсированный марш! Среди них была и ночь, когда он, проанализировав данные о положении дел с развитием экономики страны и улучшением жизни населения, часто давал работникам задания, а в какой-то день встретил рассвет в поезде, ожидая работников и рабочих завода до выхода на работу. Был и случай, когда за одну ночь он проехал 400 с лишним километров с восточной части страны до западной.

Так, при жизни он 1567 раз проехал на поезде путь руководства на месте делами общей протяженностью 334 с лишним тыс. километров.

И в последнюю ночь своей жизни он, несмотря на убедительную просьбу врачей никуда не ехать в таком состоянии, в конце концов, поднялся на поезд и продолжил свои рабочие поездки и в нем, в этом поезде «в народ», скончался при исполнении служебных обязанностей.

17 декабря 2020 г. исполняется 9-я годовщина со дня кончины Товарища Ким Чен Ира.