Прививка от коронавируса в Ульяновской области: Прибыло уже 1 200 доз вакцины

По словам губернатора региона Сергея Морозова, следует уделить особое внимание условиям хранения и транспортировке вакцины. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ульяновская область начала принимать первые дозы вакцины от коронавируса. В конце прошлой недели в регион поступило 1 200 доз препарата. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проконтролировал готовность к принятию вакцины и осмотрел условия её хранения.

- Важно соблюдать холодовую цепочку и четко контролировать маршрутизацию. Для перевозки нужны специальные рефрижераторы и медицинские сумки-холодильники. Вакцина хранится при температуре около -20 градусов. Тема правильного хранения - на отдельном контроле. Мы должны создать максимальное количество центров и пунктов, которые позволят человеку в любом для него удобном месте получить вакцину. Мы начинаем проводить вакцинацию в медицинских учреждениях. Обговорили, что выделим финансирование на приобретение дополнительного оборудования для хранения вакцины. Следующий транш препарата ожидаем в январе. Кроме того, осмотрел место под будущий центр амбулаторной помощи с КТ-аппаратом. Планируем, что он откроется в марте 2021 года, – отметил глава региона.

Поступающая в регион вакцина доставляется на склад государственного учреждения «Ульяновская государственная аптека». Откуда распределяется в Центры вакцинации, которые обеспечивают хранение и выдачу иммунобиологических препаратов госучреждениям.

- В лечебных учреждениях уже составлен список граждан, которым будет проведена вакцинация против коронавирусной инфекции по добровольному согласию. Отмечу, что в эти списки вошли, в первую очередь, медики и учителя. График работы прививочных кабинетов уже составлен. Вакцинация проводится в два этапа, с временным промежутком 20 дней. В декабре будут развернуты 12 центров вакцинации. Это Городская поликлиника №1, ЦГКБ, ЦК МСЧ, Поликлиника №4, Новоспасская, Барышская, Чердаклинская, Карсунская, Новомалыклинская районные больницы и три центра в Димитровграде. В 2021 году планируется проведение уже массовой вакцинации населения, к этому времени мы внедрим электронную запись на процедуру. То есть желающие будут самостоятельно записываться на вакцинацию и предварительно осматриваться врачом на отсутствие противопоказаний к введению препарата. Для массовой вакцинации мы планируем в дальнейшем разворачивать дополнительные центры и пункты, всего у нас будет 61 точка, в том числе фельдшерско-акушерсткие пункты, – прокомментировала и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

По словам специалистов Минздрава региона, на сегодня сроки проведения исследования на коронавирусную инфекцию во всех лабораториях составляют не более 24 часов. Результаты направляются в территориальные поликлиники в день исследования. С целью контроля за проведением исследования создан центр мониторинга тестирования на COVID-19. Проработаны вопросы по дальнейшей передаче результатов анализов непосредственно пациенту. Для этого в каждом медучреждении определены специальные сотрудники. Дополнительно проработан вопрос внедрения смс-оповещений пациентов о готовности исследования.

- 18 сентября в регион поступили первые 42 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, были привиты работники госпитальных баз и поликлиник. Очередная партия вакцины - 500 доз пришла в регион 11 декабря. Еще 700 доз вакцины поступило 13 декабря. В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ запланировано привить в первую очередь лиц, подлежащих вакцинации в приоритетном порядке: 70% доз - на иммунизацию медработников, 30% - на иммунизацию сотрудников образовательных учреждений. В настоящее время привито более 100 человек. Сейчас перед нами стоит главная задача – подготовка к старту массовой вакцинации, организация и контроль всех её этапов, начиная от поставки, до правильного хранения и использования без нарушения «холодовой цепи», своевременное внесение информации в систему, медицинское наблюдение за гражданами, получившими вакцину. На сегодняшний день проведены подготовительные мероприятия для старта массовой вакцинации, – прокомментировал зампредседателя правительства Ульяновской области Виктор Мишарин.

- Вчера вакцина пришла без предварительного предупреждения. И она может прийти еще завтра или в другой день, поэтому готовность системы должна быть номер один. В здравоохранении план по тому, куда дальше будет направлена вакцина - есть, в соответствии с ним идет распределение по учреждениям. Эти 700 вакцин будут направлены в специализированные службы. В первую очередь - в Областную клиническую больницу, онкологию и наркологию. Кроме того, в три ульяновских госпиталя-районные больницы: Ульяновскую, Большенагаткинскую и Старомайнскую. Списки вакцинируемых на сегодняшний день составлены. Кроме медиков и педагогов, мы планируем включить социальных работников и работников геронтологических служб, - пояснила первый заместитель председателя правительства региона Екатерина Уба.

Напомним, прививка от коронавирусной инфекции проводится совершеннолетним здоровым гражданам после осмотра врачом.