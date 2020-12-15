«Новая звезда» татарской эстрады – завершился первый сезон телевизионного вокального проекта «Яна Йолдыз»

III заключительный этап Фабрики-2020 выявил победителя среди 12 участников, прошедших в финал конкурса. Им стала Эльвира Мифтахова, получившая в качестве приза контракт с Продюсерским центром «Барс-Рекордс», в том числе профессиональную запись, аранжировку и ротацию песни на телеканале «ТМТВ», создание видеоклипа и право на получение золотой статуэтки «Алтын Барс» на гала-концерте международного фестиваля «Татар Җыры».

Дина Гараева, Директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс»:

«Яна Йолдыз» - это новый как для Группы Компаний «Барс Медиа, так и для республики в целом большой телевизионный проект, который мы делали с лучшими российскими и татарскими специалистами, способными найти и вырастить народную «звезду» международного уровня. Согласитесь, совсем не важно на каком языке ты поешь, важно, как это принимает зритель. В «Барс Медиа» мы ставим себе задачу вырастить именно такого артиста, который через песню познакомит мир с нашим родным татарским языком и культурой. Поэтому мы остановили свой выбор на Эльвире, мы очень надеемся, что она именно такой исполнитель».

Ильяс Мингазов и Марсель Закиров вошли в тройку лучших исполнителей и получили уникальную возможность спеть на конкурсе «Татар Жыры-2021».

Согласно задумке организаторов, 12 участников, прошедших жесткий отбор в очных и заочных турах и кастингах, выступили на одной сцене с популярными артистами татарской эстрады и дуэтом исполнили хиты своих наставников.

Сначала зрителям предлагалось посмотреть небольшой фильм об участнике, затем для пришедших гостей вечера именитые артисты исполняли по одной своей песне, а уже потом конкурсанты дуэтом пели с ними песни, разыгрывая красивые музыкальные истории, театральные мизансцены и вокальные эмоциональные откровения.

Трехчасовое шоу прошло на одном дыхании без антракта. Зрители были на столько увлечены постановкой, что волна аплодисментов не утихала до самого финального аккорда.

Открывала концерт Гульназ Асаева и Радик Шарафиев с песней «Оныта да алмыйм». Дальше шло удивительное и романтическое действие от Раяза Фасихова и Фанузы Гатауллиной - «Олешемэ тигэн комешем». Алсу Абульханова и Ислам Калимуллин сорвали овации, исполняя «Онытырга».

Мужской дуэт Ильната Фархуллина и Акбулата с молодежным хитом «Сары розалар» внес нотки динамики и драйва. А вот Айдар Галимов и Аделя Ахметова с песней «Абага», наоборот, вернули зрителя в романтическую атмосферу. Любимица публики Алина Шарибзянова и Ильяс Мингазов с песней «Яратам яратма» запомнились оригинальным номером и необычной постановкой. Концерт продолжили Ильназ Сафиуллин и Ранис Валиев с «Кунелкэем нигэ моная», Ришат Фазлыйахметов и Марсель Закиров - «Бэхет ачкычы». Королевами вечера стали Иркэ и Эльвира Мифтахова, исполнившие любимый татарским слушателями хит «Тормыш жиллэре». Закрывали концерт Эльмимра Калимуллина и Радиф Камалов - «Керфеклэр», Анвар Нургалиев и Гузель Набиева - «Кочаклама яратмыйча» Филюс Кагиров и группа Юки - «Саф хисле мэхэббэт».

Финал концерта прошел по всем правилам телевизионного шоу - все 12 участников проекта вышли на сцену, чтобы исполнить финальную песню, благодаря своего зрителя за поддержку.

Зажглась новая звезда на татарской эстраде. Сколько их еще будет, покажет время.