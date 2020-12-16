«Нижнекамскнефтехим»: на страже экологической безопасности региона

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

За последние шесть лет крупнейшее предприятие Нижнекамска - ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК «ТАИФ», осуществило более 420 мероприятий в области экологии, затратив на охрану природы порядка 29 млрд рублей. Долгосрочные экологические программы компании помогают улучшать качество жизни в регионе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра республики, который ежедневно информирует татарстанцев о состоянии атмосферного воздуха.

Сведения обновляются ежедневно четыре раза в сутки. Отслеживаются показатели концентрации диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода и ряда других вредных веществ. Интересно, что в промышленном центре Татарстана воздух, по данным мониторинга, на порядок чище, чем в Казани.

Действительно, эксперты не раз делали свои заключения о том, что количество выбросов в Нижнекамске уменьшилось в два раза. Что касается «Нижнекамскнефтехима», то за последние 19 лет предприятие сократило выбросы в атмосферу на 58%. При этом выработка продукции увеличилась в два раза.

- Обеспечение надежной защиты окружающей среды является одним из главных приоритетов нашей компании, - отмечает генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. - Поэтому мы вкладываем немалые средства в реализацию экологических программ, направленных на снижение негативного воздействия на природу.

Реконструкция БОС: запас прочности на десятилетия вперед

Сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализуется четвертая экологическая программа, которая стартовала в 2001 году. За последнюю пятилетку, с 2014 по 2019 год, в рамках программы удалось заметно улучшить показатели экологической эффективности предприятия. Так, были существенно снижены удельные расходы: воды на технические нужды - на 10,2%, тепловой энергии - на 6,2%, сырья - на 9,7%. Выбросы в атмосферу сократились на 18,6%.

Такие цифры достигнуты за счет целого комплекса природоохранных мероприятий. Главным проектом программы стала масштабная реконструкция биологических очистных сооружений (БОС). Она завершилась в 2019 году и потребовала вложения более трех миллиардов рублей.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Надо заметить, что комплекс БОС, построенный еще в 1966 году, изначально был рассчитан не только на обслуживание самого предприятия, но и всей промышленной площадки Нижнекамска (стоки поступают сюда с 60 предприятий), а также коммунальной системы города. Однако город растет, растет и объем его хозяйственных стоков. Поэтому, как отмечает начальник УВКиОСВ Сергей Бояркин, реконструкция эксплуатационной мощности БОС проводилась с учетом постоянно нарастающей потребности очистки стоков на перспективу. Сегодня запас мощности БОС достаточен на несколько десятилетий эксплуатации вперед.

Бактерии против химических запахов

Что сделано? Обновлена лаборатория БОС, контролирующая качество входящих бытовых и химзагрязненных стоков, а также поверхностных и грунтовых вод. Модернизированы узлы механической очистки хозбытовых и химзагрязненных стоков. Теперь комплекс герметичен - благодаря этому пахнущие стоки не влияют на качество воздуха. На узле механической очистки промстоков заменены устаревшие песколовки. Построена камера переключения коллекторов, в технологическую схему включены дополнительные ступени очистки. Это бассейн для сбора ловушечного продукта и узел преаэрации стоков.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Внедрена одна из лучших технологий очистки отходящих газов - метод биофильтрации. Новые биофильтры, произведенные на основе новейших европейских разработок, - особая гордость экологов предприятия. Это блокбоксы, заселенные колониями особых микроорганизмов. Они уничтожают вредные вещества и нейтрализуют неприятные запахи. В результате работы бактерий газовые выбросы очищаются с эффективностью до 95%!

Проложен новый коллектор промливневых стоков протяженностью 15 км. Введение его в эксплуатацию позволило увеличить пропускную способность объема сточных вод с первой и второй промышленных зон предприятия.

- Коллектор полностью герметичен, что напрямую влияет на экологическую безопасность, - подчеркивает заместитель главного инженера по охране окружающей среды - начальник управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Гришаков.

Такая чистая, что и рыбам хороша

В сложном многоступенчатом процессе очистки стоков перед самым их выпуском в природный водоем стоки проходят через узел доочистки в каркасно-насыпных фильтрах. Его эффективность вполне удовлетворительна. Однако в связи с ужесточением требований для сброса очищенных стоков в акваторию рек рыбохозяйственного значения нефтехимики совместно с компанией-разработчиком из Москвы решили внедрить новую установку доочистки.

Установка работает по принципу микрофильтрации. Фильтр как губка впитывает все мелкодисперсные и взвешенные вещества. В октябре нынешнего года прошли опытные испытания новинки, которые показали отличные результаты. Например, по взвешенным веществам зафиксировано пятикратное снижение концентрации! По итогам испытаний будет решаться вопрос о дальнейшем внедрении данного оборудования на БОС предприятия.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На обновленный комплекс биоочистных сооружений предприятия, служащих всего городу, нередко приглашаются с экскурсиями представители общественных организаций и граждане Нижнекамска. Все они возвращаются с объекта в приятном удивлении.

- Я впервые на БОС. Действительно поражают масштабы и уровень технологий, которые применяются для очистки бытовых и промышленных стоков. Мы увидели весь технологический процесс. Лично убедились в том, что очистка стоков и воздуха происходит на высоком уровне, - говорит директор школы № 10 Нижнекамска Андрей Бликин.

Воздух и вода под контролем

Другое направление экологической программы - совершенствование системы контроля качества воздуха и воды. ПАО «Нижнекамскнефтехим» - владелец лицензии в области гидрометеорологии и профессионально осуществляет мониторинг окружающей среды с помощью аккредитованных ведомственных лабораторий.

За состоянием воздуха уже 12 лет следят пять стационарных постов, входящие в автоматизированную систему контроля. В прошлом году к ним прибавился собственный передвижной экопост, оборудованный по последнему слову техники. Стоимость поста - 24 миллиона рублей. Мобильный пост контролирует качество воздуха в 25 точках района, включая ближайшие к предприятию населенные пункты и жилые районы города.

- Помимо этого экологи «Нижнекамскнефтехима» строго следят за качеством сточных вод на территории промышленной зоны, - рассказывает заместитель главного инженера по ООС - начальник управления экологической безопасности Олег Гришаков. - Так, в 2019 году сразу на трех точках установили автоматические анализаторы. Каждые 7 минут они берут пробы и контролируют состояние сточных вод по показателям pH и общего органического углерода. Программа помогает в короткие сроки выявить источник загрязнения и провести корректирующие мероприятия.

В водохранилище мальков, в промзону - сосны

У «Нижнекамскнефтехима» есть давние традиции в области охраны природы. К ним относится активное участие в городских и республиканских экологических акциях. Привычными для предприятия стали и собственные инициативы во благо окружающей среды.

Так, присоединившись к ежегодной экологической акции «Зеленая волна», сотрудники компании высадили весной 75, а осенью 300 молодых сосен вдоль Соболековской автотрассы. Всего же новых деревьев «от нефтехимиков» за последние два года появилось 6700 штук! Работа по озеленению промышленной зоны близ города стала частью проекта по возведению нового энергообъекта предприятия - парогазовой электростанции мощностью 495 МВт и сетей высоковольтных линий электропередачи.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В этом году ПАО «Нижнекамскнефтехим» пополнил Куйбышевское водохранилище 7600 мальками сазана.

…За последнее время «Нижнекамскнефтехиму» удалось существенно сократить количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшить потребление природных ресурсов. Выпуск продукции при этом не только не сократился, но и увеличился. Это стало возможным благодаря приоритетному вниманию компании к вопросам экологии, выстраиванию природоохранной стратегии предприятия на многие годы вперед и последовательной ее реализации. Близится к завершению четвертая экологическая программа. Пятая на подходе. Планируется, что она будет не менее масштабной и принесет предприятию новые экологические достижения.

Прямая речь

На встрече министра экологии РТ Александра Шадрикова с нижнекамцами глава ведомства отметил вклад «Нижнекамскнефтехима» в сохранение окружающей среды. По его словам, количество жалоб на выбросы в атмосферный воздух значительно уменьшилось, в Нижнекамске сейчас стабильная экологическая об