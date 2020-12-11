Команда паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» изучила родники Альметьевска

Фото: Антон Селезнев

Команда паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске готовит сразу 6 творческих проектов В этот раз в рамках просветительского проекта - школы «Город после» междисциплинарная команда изучала местные родники. 19 участников творческой лаборатории «Природа в городе/Город в природе» из Альметьевска, Казани и Набережных Челнов - это архитекторы, художники, скульпторы, исследователи, биологи, дизайнеры - провели антропологические исследования, сделали замеры, пообщались с местными жителями.

Фото: Антон Селезнев

Фото: Антон Селезнев

Под руководством архитектора Оленой Гранкиной, антрополога Никиты Петрова, руководителя паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Полины Ёж, инженера садово-паркового строительства Игоря Сафиуллина участники творческой команды разобрали два практических кейса: ландшафт родника и природа городского двора. Традиционно о родниках заботились сотрудники компании «Татнефть», теперь к сохранению и преобразованию природных источников подключили татарстанское художественное сообщество - участники проекта были отобраны по открытому приему заявок.

Олена Гранкина, эксперт программы, куратор направления «Природа в городе», архитектор:

«Мы исследуем пространственные характеристики родников: где они располагаются, как используются людьми, какие объекты их окружают, какая в них идентичность и как впоследствии сделать их удобнее».

Фото: Антон Селезнев

Никита Петров, эксперт программы, куратор направления «Природа в городе», антрополог:

«Наша задача – исследовать родники в 3-х в трех временах: 1-ый уровень – это прошлое, нас интересует, кто и когда основал родник, истории местных жителей, связанные с этим местом. 2-ой уровень – это настоящее, мы наблюдаем, как люди набирают воду, изучаем какие-то символические практики, связанные с монетами и ленточками у этих родников. 3 –ий уровень – это будущее. Нам бы очень хотелось, чтобы были учтены пожеланий жителей, пользователей этого конкретного места, конкретного пространства - надеемся, что благодаря Татнефти, так и будет».

Полина Ёж, куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках»:

В Альметьевском районе больше родников, чем где-то еще. По инициативе компании «Татнефть» осуществляется проект, в котором татарстанские художественные силы: архитекторы, художники, ландшафтные дизайнеры – люди, которым интересны разные аспекты осмысления природы в общественном пространстве, смогут реализовать свои оригинальные идеи по реорганизации этих родников. Собранные мультидисциплинарными командами материалы лягут в основу 6 новых художественных проектов паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», которые будут реализованы. Как и предыдущие, они продолжат основную идею программы - превратить истории жителей и культурный текст города в искусство, преобразующее городское пространство в пространство вдохновения и новых смыслов".

Фото: Антон Селезнев

Справка:

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта по инициативе компании «Татнефть» в городе Альметьевск. Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на городские стены и соединенный общим велосипедным маршрутом, осуществляется при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран. Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана. В этом сезоне в рамках арт-программы появилось еще несколько арт-объектов, которые тесно связаны с темой пандемии.

Школа «Город после» - это серия проектных лабораторий для тех, кто хочет профессионально заниматься искусством в общественном пространстве и для жителей города, которые хотят получить новые навыки. Основные задачи проекта – передать знания работы в городском пространстве, исследуя его с точки зрения художника, архитектора, антрополога и прохожего, освоить навыки взаимодействия в междисциплинарной команде, а также опыт подачи и защиты эскизного проекта. Цель - постижение видения гения места, понимания пространства как синтеза природы, человеческого влияния, истории, воображаемых образных слоев, новых медиа, и конечно, людей, которые в этом месте жили и живут сейчас.