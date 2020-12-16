Дорогу осилит идущий

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От решения этих задач зависит состояние дорожной сети четырех регионов, в которых работает управление: это Ульяновская область, Татарстан, Чувашия и Марий Эл. С какими итогами подходят к новому году дорожники? Что удалось сделать и как это повлияет на жизнь не только отдельных граждан, но и целых городов, и регионов? Что происходит с федеральными дорогами в Ульяновской области? Мы спросили у главного инженера ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Валерия Тимашова.

- Валерий Петрович, какие проекты являются приоритетными для вашего управления?

- Я бы выделил два наших мегапроекта. Первый - мостовой переход через реку Сура на 582+300-м километре М-7 «Волга». В этом году мы ввели в эксплуатацию эстакаду к новому мосту (в направлении Москвы) протяженностью 768 метров, которая позволила обеспечить безопасное движение транзитного транспорта. Стоит отметить, что основные работы были завершены на 7 месяцев раньше срока, указанного в контракте.

Уже готова проектная документация на строительство второй очереди моста протяженностью более 2400 метров. Проект планируется реализовать в два этапа. На первом строительно-монтажные работы выполнят на участке 579+825 - 584+051 км автодороги М-7, на втором этапе - на 584+051 - 585+492 км. Общая строительная длина участков в районе возведения моста через реку Сура и реконструкции автомагистрали на подъездах к нему - 5,674 км.

Также искусственное сооружение оснастят локальными очистными сооружениями ливневой канализации на обоих берегах реки Сура и автоматическим противогололедным комплексом. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении построят линии искусственного электроосвещения, установят барьерное ограждение. Для удобства жителей села Засурье построят пешеходный переход, сделают автобусные остановки и установят шумозащитные экраны.

Проект готов к реализации. Ожидаем включение в КПМИ финансирования строительства. Объект планируется построить к 2024 году.

Второй мегапроект - это обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Это совершенно новая дорога. Не реконструкция, не капитальный ремонт - 89 км дороги с чистого листа. При этом в проект входит возведение уникального моста через Каму - это будет настоящий красавец с большим пролетом для прохождения судов, с подсветкой. Общая длина проектируемого мостового перехода составляет 2,2 километра. Центральный русловой пролет через реку Кама протяженностью 525 метров будет вантовым. Всего в рамках проекта будет построено 56 искусственных сооружений. В том числе путепроводы, развязки, а также - и это абсолютное новшество для Татарстана - два экодука. Это такие дорожные пространства (мосты или тоннели) для миграции животных, мы определили их местоположение совместно с Минэкологии.

- Почему возникла необходимость построить дорогу в обход? Какие проблемы решит ее строительство?

- Сейчас федеральная трасса М-7 на маршруте Казань - Уфа проходит через Набережные Челны. Транспортная нагрузка на участок автодороги в границах города доходит до 100 тысяч автомобилей. Строительством новой дороги мы уберем транзитный трафик от Челнов, разгрузим городские дороги. И главное, конечно, федеральная трасса магистрального значения станет свободной для беспрепятственного движения… Замечу, что изначально было восемь маршрутов обхода городов, мы выбрали оптимальный. Все строительство разделено на три этапа. Проектная документация по первому этапу строительства: от автодороги М-7 «Волга» до Нижнекамска с мостовым переходом через реку Кама протяженностью 27 километров - сдана на экспертизу. Проектная документация по второму и третьему этапам находится в разработке.

- Подводя итоги дорожно-строительного сезона, расскажите, сколько километров подведомственных ФКУ федеральных автодорог удалось привести в нормативное состояние.

- В этом году по заказу нашего управления отремонтировали 359 км федеральных автодорог, 86,5 км из которых - капитально.

Наибольший объем работ провели на федеральных автодорогах в границах Татарстана. Здесь отремонтировали более 156 км федеральных автодорог. В границах Чувашской Республики в нормативное состояние привели 65,5 км, в Марий Эл - 30,5 км. В Ульяновской области за 2020 год отремонтировали 107 км федеральных автодорог.

Продолжаются работы по реконструкции трех участков трассы М-7 «Волга»: 637 - 643 км, 735+204 - 753+400 км, 761 - 771 км и мостового перехода через реку Свияга.

Завершили строительство отнесенных левоповоротных съездов на 1014 - 1017 км автомобильной дороги М-7, которые позволили обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на участке обхода Елабуги. Приступили к реконструкции подъезда к аэропорту Казань от автодороги Р-239 Казань - Оренбург и моста через реку М. Цивиль на 36+869 км (правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск.

- Валерий Петрович, протяженность подведомственных Волго-Вятке федеральных автодорог все время увеличивается. На сколько километров приросла сеть автодорог в этом году?

- Да, в этом году в оперативное управление нашего ФКУ перешел участок трассы «Вятка» от п. Кугеси (658-й км М-7) до Новочебоксарска. Решение позволило соединить федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-176 «Вятка» - изменивший статус участок протяженностью 15,6 км заканчивается у развязки, с которой водители могут уйти на трассу М-7.

Также в этом году приняли в оперативное управление участок автодороги Р-177 «Поветлужье» от границы Нижегородской области возле деревни Подгорное до Йошкар-Олы протяженностью 167,2 км.

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог приходится обращать особое внимание на вновь принимаемые участки. Так, на принятой в прошлом году автодороге Ульяновск - Димитровград - Самара мы провели масштабные ремонтные работы. Убрали ямочность, восстановили эксплуатационные свойства верхнего слоя дорожной одежды на пяти участках, общей протяженностью больше 60 км. При устройстве покрытия применили высокопрочный асфальтобетон. Дорога меняется на глазах. Но чтобы полностью привести ее в соответствие с нормативами для федеральных трасс, нужно время.

- Какие еще объекты были отремонтированы в Ульяновской области в этом году?

- Отремонтировали два участка автодороги Р-178 в Ульяновском и Р-241 в Цильнинском районах области общей протяженностью 20,06 км. На участках уложили покрытие, состав которого подобран по методу объемно-функционального проектирования с учетом интенсивности движения и особенностей климата.

В рамках ремонта 12-километрового (207 - 219+060 км) участка автодороги Р-178, примыкающего к столице Ульяновской области, специалисты уложили двухслойное дорожное покрытие. Также восстановили дорожную одежду на переходно-скоростных полосах и примыканиях, отремонтировали 18 гофрированных водопропускных труб и устроили водосбросные сооружения с проезжей части. Кроме того, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. Для удобства жителей района на примыканиях к н. п. Арское, Станция-Охотничья, Лесная Долина и Баратаевка устроили восемь посадочных площадок.

Аналогичные работы велись на участке (147 - 155 км) автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск. Дорожники исправили продольный профиль фрезерованием и устроили новое дорожное покрытие. Для удобства жителей сел Кашинка, Марьевка и Цильна отремонтировали тротуары, посадочные площадки автобусных остановок и обустроили пешеходные переходы к ним.

Защитили слоями износа 87,4 км федеральных автодорог. Работы по устройству защитных и слоев износа велись на трассах Ульяновск - Димитровград - Самара, Цивильск - Ульяновск и подъезде к региональной столице от автодороги М-5 «Урал».

Отремонтировали мост через реку С. Овраг на 220 км подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

Приступили к капитальному ремонту на двух участках автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск 125 - 135 км и 135 - 142 км.

- Решаются ли проблемы с освещением федеральных дорог в регионе?

- Безусловно. Только в этом году построили 7,8 км линий электроосвещения на участках федеральной дороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, проходящие через н. п. Буденновка, Кашинка, Марьевка, Семеновка, Шумовка и Лаишевка. Также устроили освещение и на участке автодороги А-151 Цивильск - Ульяновск в поселке Орловка.

Теперь протяженность освещенных участков федеральных дорог в Ульяновской области составляет 88 км.

Продолжается работа направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, на 266+800 км подъездной дороге к Ульяновску от трассы М-5 «Урал» в Ульяновской области установили пешеходный светофор. Новый светофорный объект с кнопкой вызова для пешеходов появился у п. г. т. Тереньга возле автобусной станции. Устройство оптической сигнализации позволит организовать безопасный переход пешеходов по оживленному участку федеральной трассы.

- Поделитесь, пожалуйста, планами на 2021 год по Ульяновской области.

- Планы большие. Согласно предварительному заданию ФДА, в 2021 году планируем отремонтировать 39 км федеральных автодорог, 29 из которых - капитально.

Так, работы по капитальному ремонту запланированы на трех участках автодороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск общей протяженностью 18, 7 км в Карсунском районе и черте города Ульяновска.

На подъезде к столице области от трассы М-5 «Урал» капитально отремонтируют два участка общей протяженностью 10,2 км в Теренгульском районе.

На Р-141 Казань - Буинск - Ульяновск запланирован ремонт 10-километрового участка в Цильнинском районе области.

Также защитят слоями износа пять участков автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара общей протяженностью 20,6 км в Чердаклинском и Мелекесском районах области.

Справка «КП»

В оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправдор» автодороги общего пользования четырех регионов:

Республика Татарстан - 1041 км дорог

Ульяновская область - 444 км

Чувашская Республика - 333 км

Республика Марий Эл - 396 км