«Беспринципные» Патрики, или Новый лухари-центр России

Фото: ТНТ

На карте России, а точнее Москвы появился новый элитный район, который обещает показать всей стране как живут самые богатые, самые успешные и самые беспринципные. И если раньше за шикарной жизнью нужно было отправляться куда-нибудь на Рублево-Успенское шоссе, то сейчас достаточно переместиться в самый центр столицы, на так называемые Патрики, небольшой, но очень дорогостоящий клочок земли неподалеку от Патриарших прудов.

На вопрос: «Что такое Патрики?», - москвичи реагируют примерно одинаково, отвечая, что это парочка улиц в самом центре города, на которых расположены самые респектабельные заведения, а проживает в этом районе сплошь элита, ну или древние бабульки, которые расселились по местным фешенебельным скворечникам еще при Иосифе Виссарионовиче. Что же, давайте поближе познакомимся с типичными представителями Патриков.

В одном из домов сразу несколько громадных комнат занимает генерал таможни Хадяков. Большой, серьезный человек, который легко решает самые сложные задачи. На него работает целый отдел специалистов, и ради своего начальника они готовы на все. Даже провернуть целую спецоперацию, в которой задействованы МЧС, ДПС, ФСБ и даже ГУМ. А все для того, чтобы доставить любимой понравившуюся ей сумочку. Если же она будет не в настроении, то силовику придется очень плохо. Вот и вынужден он постоянно выкручиваться и придумывать как бы не рассердить свою замечательную, но такую ревнивую и капризную супругу. Напротив Хадякова снимают квартиру парень и девушка. Они то-ли из Питера, то-ли еще откуда-то, но точно не москвичи. Она — фотограф, а он вообще не пойми кто, вроде бы берется за любую работу, даже чужих собак выгуливает. Парочка хоть и живет вместе, но точно не муж и жена, даже не парень с девушкой, скорее их можно назвать деловыми партнерами. С утра до вечера думают, как бы раскрутить местных толстосумов на деньги? В принципе, у них неплохо выходит, иначе откуда взялись средства на съемную квартиру, да еще на Патриках?

Чуть подальше от них проживает семья бизнесмена Костика. На работе он босс, лидер, правда, слегка неуверенный в себе, но все же начальник. И только дома Костя превращается в пугливого, забитого барашка, которого вечно пасет его жена. Она не работает, и складывается впечатление, что все свое время тратит только на то, чтобы придумать — где бы и на чем еще подловить своего мужа. Как он с этой стервой до сих пор живет? Почему еще не послал куда подальше? Похоже, что двое общих детей, крепко связали их брак.

Еще одна квартиросъемщица Вера, тоже, как и аферисты, приехала в столицу откуда-то из-за МКАДа. Девушка-загадка. С виду самая обычная, однако мужики к ней клеятся один за одним, причем не абы кто, а солидные, успешные люди. Первый из них, некто Роман, директор архитектурного бюро, после первого же собеседования взял ее на работу. Второй и вовсе один из богатейших людей России был настолько впечатлен ее презентацией, что моментально положил на Веру глаз. Она же ведет себя так, как будто ей все эти романы с богачами совсем неинтересны.

Ну и остался самый колоритный житель Патриков — некто Вадик по кличке Не п**ди! Очень уж любит он врать и постоянно придумывает для своей супруги легенды из серии с кем он провел прошлую ночь. Половина его контактов в телефоне — это некий Геннадий Валентинович. Под этим именем он записывает номера всех своих любовниц, а если супруга спрашивает кто ему звонил, уверенно отвечает, что это Геннадий Валентинович.

В свободное время Вадик любит зайти в свое любимое кафе, заказать стаканчик виски и неторопливо рассказать самые интересные истории из жизни обитателей Патриков. Напротив него сидит обычно некий человек, который внимательно слушает его байки и аккуратно записывает.

На самом же деле все вышеперечисленные люди — это вымышленные персонажи нового комедийного сериала «Беспринципные». Хотя сам автор проекта, писатель Александр Цыпкин уверяет, что все они в том или ином виде реально существуют.

По словам создателей и актеров сериала — у них не было задачи показать жизнь очень богатых людей, да и правда, такие, как правило, живут в пятиэтажных дворцах, держат шубохранилища и отгораживаются от остальной России высоченными заборами и рвами с крокодилами. Обитатели Патриков открыты и общительны, они такие же, как мы, обычные люди, мечтавшие о сытой, богатой жизни, о том, чтобы однажды раздобыть где-нибудь денег и переехать в самый центр Москвы, в район Патриарших прудов. У них получилось, и теперь они живут так, как им кажется должны жить представители высшего общества.

Смотрите новый комедийный сериал «Беспринципные» с понедельника по четверг в 22:00 на ТНТ