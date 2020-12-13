Экс-премьер Чувашии не прошел тест на алкоголь, попавшись гаишикам

Иван Моторин попался пьяным за рулем. Фото cheb.media

Нагло проехал на глазах сотрудников ГИБДД Чувашии по пешеходному переходу Nissan Pathfinder, не пропустив пешеходов. Автомобиль остановили. За рулем находился Иван Моторин, которого и прохожие, и сотрудники Госавтоинспекции сразу узнали - мужчина до этого семь лет был премьер-министром республики и только с июля 2020 года лишившийся этой должности по Указу врио главы Чувашии Олега Николаева.

Процедура для оформления протокола прервалась из-за того, что сотрудники Госавтоинспекции заподозрили мужчину в пьянстве за рулем - характерное амбрэ, запинки речи. Водитель не отказался, но во время теста при помощи алкотектора было принято решение провести эту процедуру в наркодиспансере. Там анализ показал, что интуиция сотрудников ГИБДД не обманула - в организме Ивана Моторина обнаружили 0,325 мг на литр алкоголя, сообщает общественная организация "Город грехов".

- В отношении мужчины был составлен протокол за пьянку за рулем, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах. - Если суд примет решение, то водителя решат водительских прав на срок до двух лет, и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей.