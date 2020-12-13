«Выпустили 11 пуль»: В Татарстане гаишники ранили пассажира угнанной легковушки

Одного из пассажиров пришлось доставлять в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудникам Госавтоинспекции Татарстана 12 декабря в 20.50 поступило сообщение от водителей, что на трассе в Альметьевском районе республики "носится" ВАЗ. Легковушка создает опасность для других участников дорожного движения, подрезает и тормозит, превышает скорость.

Вскоре патрульный автомобиль увидел ту самую легковушку, приказали ей остановиться, использовав громкоговоритель. Но водитель-нарушитель только прибавил газ. Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана бросились в погоню. Но нарушитель пустился наутёк, грубо нарушая правила дорожного движения.

Когда стало понятно, что ВАЗ не остановится, гаишниками было принято решение стрелять. Один из офицеров применил табельное оружие, предварительно убедившись, что оружие не может навредить никому постороннему.

Всего было произведено 11 выстрелов - один предупредительный вверх, и 10 по легковушке. Автомобиль удалось остановить, но два пассажира с места происшествия сбежали. За рулем остался 17-лений житель древни Новая Михайловка.

Коллеги полицейских начали разыскивать сбежавших пассажиров, и вскоре они были установлены и задержаны. Одного из них - 18-летнего соседа водителя, пришлось срочно доставлять в больницу - его ранило во время стрельбы в правый бок.

- По факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств, - сообщили в МВД Татарстана.

Свою проверку по факту применения огнестрельного оружия в рамках уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий" проводит и СУ СКР Татарстана.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что автомобиль, по которому пришлось стрелять, был угнан и не принадлежал никому из задержанных.