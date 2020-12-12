В Татарстане дети в 10 раз реже взрослых болеют коронавирусом

Ежедневно фиксируется около 90 зараженных коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Республике Татарстан суммарно зарегистрировано 11 412 случаев заболевания Covid-19. Ежедневно в декабре регистрируется около 90 случаев. Уровень заболеваемости в декабре выше аналогичного периода ноября на 73%. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, в декабре наблюдается снижение доли тяжелых форм на 15% и внебольничных пневмоний на 10%. По-прежнему заболеваемость детей ниже, чем у взрослый в 10 раз. Но продолжается рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет. Поэтому данной категории следует строго придерживаться режима самоизоляции и не посещать места массового пребывания людей.

- Всё также преобладают внутрисемейные заражения. В 74% трудовых коллективов выявляются нарушения антиковидных мер, - сказала Марина Патяшина.

Управление Роспотребнадзора по РТ перешло к 3-му этапу пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета жителей РТ, который завершится 18 декабря. В июне 31% обследованных лиц имели антитела к Covid-19. В сентябре на 2-ом этапе было уже 45%. Результаты 3-го этапа будут известны в конце декабря.

В декабре специалисты Роспотребнадзора охватили проверками 1354 объекта. Доля нарушителей снизилась – всего 80 объектов с нарушениями или 6%. Продолжается контроль за гостиницами и хостелами. Также Марина Патяшина напомнила о профилактических мерах при организации банкетов и проведении концертов.

- Мы выбрали свою тактику: у нас работают школы, детсады, система гостеприимства. Мы делаем всё, чтобы ситуация оставалась стабильной. Но это возможного только в том случае, если мы будем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Это очень серьезный момент. Необходимо незамедлительно реагировать на все нарушения, - добавил президент Татарстана Рустам Минниханов.