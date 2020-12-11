"Неужели мы не решим, как от плиты до стола донести обед горячим": Родители начнут контролировать питание в школьных столовых

Нововведения вступят в силу уже с 2021 года. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Накануне мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с директорами школ. Одним из главных вопросов стало питание учеников. Градоначальник поставил задачу организовать с третьей четверти родительский контроль питания учащихся. Каждый день в столовых начнут дежурить родители, которые будут оценивать по специально разработанным чек-листам организацию питания детей, качество блюд и меню.

С 2019 года в школьных столовых произошли большие изменения. В частности, проведен капитальный ремонт в 36 столовых, установлено 400 единиц нового современного оборудования, закуплена мебель, обновлена посуда и кухонный инвентарь, для персонала закуплена новая спецодежда.

Также в этом году к 1 сентября общая укомплектованность штата школьных столовых была увеличена до 92%. Для привлечения поваров Департамент питания и продовольствия провел ярмарки вакансий «Пора в повара», благодаря которым на работу приняты дополнительно 36 человек.

- Система горячего питания Казани имеет 10-летнюю историю, и нам есть чем гордиться, но и есть, куда расти. Я получаю обратную связь от наших общественников, родителей, и жалобы есть. Казань – город, который выпускает стратегические бомбардировщики, вертолеты, здесь развита нефтехимия и нефтепереработка. Неужели мы сообща, вместе с родителями, не решим проблему, как от плиты до стола донести обед горячим, - отметил Метшин.

Глава города призвал родителей проявлять активность, а директоров школ – выстроить слаженный механизм по организации питания.

Начальник Управления образования города Ирек Ризванов рассказал, что некоторые родители критикуют школьные питание, даже не попробовав блюда. А вместе с тем, в школах уже есть журналы родительского контроля, где можно оставить отзыв о том или ином блюде.

- Это большой фронт работы для нас – мы обязаны сломать этот барьер недоверия, а там, где претензии небеспочвенные, – провести работу над ошибками, – сказал Ирек Ризванов.

Он отметил, что выходом из сложившейся ситуации будет создание системы постоянного родительского контроля, которая заработает уже с января 2021 года. До конца этого года в каждой школе будет составлен список родителей, которые будут осуществлять ежедневный контроль. Для того, чтобы избежать субъективности, в помощь родителям будет разработан единый чек-лист, в котором будут отражены основные критерии оценки как самого питания, так и его организации.

- Только при таком взаимодействии с родителями мы сумеем максимально эффективно отладить систему питания. У нас нет цели что-то скрыть от родителей, наоборот – мы так же, как и они, заинтересованы в том, чтобы дети были сыты и довольны, – заявил Ирек Ризванов.

Со стороны Роспотребнадзора ограничений для посещения родителями столовых с целью контроля нет. Но каждый родитель должен будет пройти через фильтр: измерить температуру и надеть средства индивидуальной защиты.

- Есть четкий стандарт – школьный ресторан – это не кафе-мороженое, это, прежде всего, здоровое питание, разработанное с учетом всех требований Роспотребнадзора, и требовать большего нельзя, – сказал глава города.

Напомним, всего в действующем школьном меню учащихся с 1 по 11 класс насчитывается 153 наименования блюд. Из них 12 первых блюд, 46 вторых блюд, 11 гарниров, 11 молочных блюд, 30 холодных закусок, 24 напитка, 19 кондитерских и мучных изделий. Кроме того, в ассортимент школьной столовой входят сезонные фрукты и овощи.