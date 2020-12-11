"Она позволяла себе унижать детей": Мать школьника из Казани обвиняет учительницу химии в смерти сына

По словам мамы погибшего подростка, ее сын находил общий язык с одноклассниками, его даже выбрали старостой. Фото: Личная страница матери школьника в Инстаграме.

Шокирующая история, которая буквально взорвала соцсети, произошла в Казани. Мать 15-летнего школьника на своей странице в Инстаграме рассказала о смерти сына Артема (имя изменено), которая произошла еще 24 сентября. По ее словам, школьник решил свести счеты с жизнью, а виновата в этом учительница химии Зульфия Г. На это, по словам родительницы, перед смертью якобы указал сам ученик.

- В предсмертном письме он написал, что больше не может выносить унижения со стороны учителя химии, - рассказала мать погибшего ученика.

ОБЗЫВАЛА И ЗАНИЖАЛА ОЦЕНКИ

По словам родительницы, ее сын учился в 102 гимназии столицы Татарстана. Он был на хорошем счету, неплохо учился, занимался боксом, проблем в общении с учениками у него не было. Его даже старостой класса выбрали. Проблемы возникали только на уроках химии из-за методов педагога.

- С первых дней она позволяла себе унижать детей: называла их дураками, которые ничего не добьются в жизни, занижала оценки. Учительница внушала ребятам, что им не место в престижной гимназии, а только в соседних школах для дураков. Если ученик отсутствовал на уроке, позволяла себе обсуждать его со всем классом, оскорбляя и насмехаясь над ним. Причины отсутствия ее не волновали, а справка из поликлиники не считалась учителем уважительной причиной, - сообщила мать ученика.

УЧИТЕЛЬНИЦУ НЕ ОТСТРАНИЛИ ОТ ЗАНЯТИЙ

По словам родительницы, проблемы с учительницей химии были не только у ее сына, но и у всего класса. Школьники даже писали коллективное письмо директору с просьбой отстранить педагога. С подобными просьбами обращались и родители, но Зульфия Г. Продолжала преподавать.

- Обстановка настолько накалилась, что некоторые родители были вынуждены перевести детей в другие школы. В данный момент следствие по делу моего сына идёт уже 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства. Учительница даже не была отстранена от должности учителя на время следствия, - рассказала мать погибшего школьника.

Казанцы, рассуждая о данной истории в соцсетях, разделились на два лагеря. Одни требовали немедленно уволить педагога или отправить под арест. Другие считали, что учительница не виновата, а проблемы кроются в семье подростка. Педагога же просто пытаются сделать крайним.

ОДНИ БЛАГОДАРЯТ, ДРУГИЕ ВСПОМИНАЮТ С СОДРОГАНИЕМ

Нашлись и бывшие ученики Зульфии Г. Что интересно, и тут мнения разделились. Одни отзывались о ней, как о качественном педагоге и говорили спасибо за полученные знания. Другие наоборот, обвиняли в некомпетентности и странных методах работы.

«Тоже у нее училась. Она и раньше могла позволить унизить и обозвать ребенка. 15 лет прошло как школу закончила, а ничего не поменялось»;

«Мы ушли из этой школы после 9-го класса только из-за этого учителя, она не стесняясь говорила, чтобы мы уходили, хотя ОГЭ сдали на отлично. Может она педагог и отличный, но человек явно неадекватный».

«Я училась в 102 гимназии, окончила в 2001 году. Очень грамотная и требовательная! Весь наш класс ее очень уважает и до сих пор на встречах вспоминаем ее добрым словом!»;

«Я ее ученица и безмерно ей благодарна. Огромное количество выпускников химико-биологических классов 102 гимназии обучаются в престижных вузах, благодаря ее заслугам! Скажу лично про себя, я поступила на бюджет в Первый медицинский университет без репетитора благодаря ее упорной работе! Она сидела с нами каждый день допоздна без каких-либо денежных сборов и готовила нас к ЕГЭ! А «чукчами» она и наш класс называла, это ее фирменная фраза и ничего злого в этом нет!»;

«НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОСУДОМ»

Естественно, что к 102-й гимназии после появления в соцсетях данной истории, было приковано повышенное внимание как со стороны родителей, так и со стороны СМИ. Директор учебного заведения Ирина Проценко не стала отмалчиваться, а рассказала позицию гимназии в данном вопросе.

- 24 сентября погиб ребёнок, наш ученик. Я лично, весь наш коллектив, сотрудники Гимназии, ученики ещё раз выражаем искренние соболезнования родителям и близким! Мы скорбим вместе с ними…Почему мальчик не захотел больше жить? Что в жизни казалось ему неразрешимой трагедией? Какие роковые для него мысли он не доверил никому из взрослых? Почему он не пустил в свой мир никого, кто смог бы разделить его трудности? Мы, педагоги, близко переживая случившееся, задаём себе эти и многие другие вопросы. Однако дать объективную оценку сложившейся ситуации может только следствие и компетентные органы, которым мы предоставили всю необходимую информацию о мальчике. Никто не может и не будет препятствовать следствию. Нам всем важно знать правду. Мы понимаем, что ситуация крайне сложная, у нее есть две стороны медали. Наш учитель - это опытный педагог с 25-летним стажем, она воспитала множество мальчишек и девчонок, которые показывают прекрасные результаты по своему предмету. Да, иногда учителя должны быть строгими и требовательными, но никогда – жестокими! Поэтому я призываю всех неравнодушных не заниматься самосудом, который может нанести вред всем сторонам этого происшествия, и доверить выяснение причин трагедии компетентным органам! Если ее вина будет признана, то, несмотря на все заслуги, наказание она понесет, - рассказала Проценко.

По факту смерти школьника действительно возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Меж тем, в прокуратуре Татарстана внимательно следят за ситуацией и потребовали от следствия ускорить процесс расследования.