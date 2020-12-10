«Традиционный Рождественский караван Coca-Cola: онлайн в 2020 году»

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Один из самых красивых социальных проектов Coca-Cola в России в 2020 году стартует в онлайн-формате, чтобы привлечь внимание к проблеме инклюзии в стране. Познакомиться с историями подростков с особенностями развития и находящихся в трудных жизненных ситуациях, узнать, что такое инклюзивное общество, и как каждый из нас может быть полезным, делая это правильно и максимально эффективно, а также выиграть уникальные изделия из инклюзивных мастерских можно, подписавшись на страницу проекта «Рождественский караван» Coca-Cola» в Instagram.

«Рождественскому каравану» Coca-Cola в России исполняется 20 лет. Два года назад проект полностью поменял формат на инклюзивный и сконцентрировался на помощи людям c особенностями развития и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, чтобы помочь им преодолеть социальную изоляцию и значительно повысить качество жизни через интеграцию в общество, а всей стране — больше узнать о ребятах, их проблемах и мечтах.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки собрать всех вместе и сделать подопечных некоммерческих организаций (НКО) соорганизаторами мероприятий становится невозможно. Поэтому Coca-Cola в России проводит проект в онлайн-формате, привлекая внимание максимально широкой аудитории к проблеме инклюзии в России.

С 7 декабря 2020 г. у «Рождественского каравана Coca-Cola» появилась своя страница в Instagram — @caravancocacola. «Быть ближе, как никогда раньше», увидеть возможности в самых простых вещах и разделить стремление Coca-Cola в России к построению инклюзивного общества в этом году сможет каждый житель России, просто подписавшись на страницу проекта «Рождественский караван Coca-Cola» и вдохновив своих друзей и знакомых присоединиться.

«К Новому году мы пожертвуем 1 000 000 рублей в 4 профильных фонда-партнера: «Антон тут рядом», «Гольфстрим», «Дом Роналда Макдоналда», «Солнечный город». Но каждый из вас может увеличить эту сумму и принести еще по 10 рублей, просто подписавшись до 30 декабря на этот аккаунт!» — обращается Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, к участникам проекта.

Пожертвования пойдут на реализацию комплексных программ поддержки людей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, а также подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждая программа позволяет быть ближе — друг к другу и к самостоятельному и успешному будущему.

«В предыдущие два года инклюзивные мероприятия «Рождественского каравана Coca-Cola» были не просто красивыми праздниками с огромным количеством активностей и местом для социализации ребят. Эти события завершали годовой цикл социальных проектов компании, собирая подопечных некоммерческих организаций как с особенностями развития, так и без, волонтеров и партнеров. В этот день все мы могли оглянуться на уходящий год и подвести итоги, отметить прогресс ребят и помочь им насладиться моментом. — комментирует Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия. — Мы не хотим отказываться от этой традиции и вместе с благотворительным фондом «Гольфстрим» мы готовим специальную программу инклюзивной новогодней экскурсии для ребят в формате онлайн с игровыми механиками и тематическим интерактивом, которые помогут завершить этот год на самой позитивной ноте».

Игровые механики ждут и посетителей страницы «Рождественского каравана Coca-Cola» в Instagram. Здесь пройдут два конкурса с розыгрышем специальных новогодних наборов из инклюзивных мастерских Благотворительного фонда «Антон тут рядом» с изображенным на них главным призывом этого года: «Будьте ближе как никогда раньше».

Отметим, что Coca-Cola давно работает над проблемой развития инклюзивного общества. В 1968 году компания стала партнером-основателем Специальной олимпиады для атлетов с ментальными нарушениями, а с 2015 года берет отсчет сотрудничество со Специальной Олимпиадой России. В 2016 году Coca-Cola в России и Фонд «Обнаженные сердца» запустили совместный проект, в рамках которого они строят инклюзивные игровые парки, доступные бесплатно всем желающим, независимо от физических, ментальных и сенсорных особенностей, в 11 российских городах, оставляя инклюзивное наследие по итогам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Зимней Универсиады 2019. Coca-Cola в России также поддерживает проект «Юнифайд лидерство» Специальной Олимпиады России. Он направлен на создание инклюзивного спортивного сообщества, в которое активно включены люди с интеллектуальными нарушениями, где они смогут реализовать лидерский потенциал.

Центральное место во всех социальных проектах Coca-Cola в России занимают сотрудники компании. Они поддерживают развитие комплексных программ социальной адаптации и профориентации подростков с особенностями развития и подростков, оставшихся без попечения родителей. На внутреннем волонтерском портале компании сотрудники могут пожертвовать средства девяти НКО-партерам Coca-Cola в России со всей страны. На работу в этом направлении компанию вдохновила акция «Дарите навыки вместо игрушек» благотворительного фонда «Дети наши», который выступает экспертным партнером проекта.

С 2020 года вместе с Фондом «Друзья» сотрудники также занимаются pro bono волонтерством.

Они оказывают поддержку НКО своими профессиональными навыками на безвозмездной основе на платформе интеллектуального волонтерства ProCharity фонда «Друзья», а в рамках «Рождественского каравана Coca-Cola» будет создана подборка «новогодних» заданий от НКО, где сотрудники компании смогут оказать самую разнообразную интеллектуальную поддержку организациям в преддверии Нового года.