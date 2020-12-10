Аладдин и Жасмин в Петербурге 1899 года: в Казани состоялся предпоказ фильма “Серебряные коньки”

Фото: кадр из фильма

Сегодня, 10 декабря, в прокат вышел российский фильм “Серебряные коньки”, который, по словам создателей, должен сделать зрителей частью новогоднего приключения. У казанцев была возможность увидеть картину за день до официальной премьеры в кинотеатре “Киномакс-Тандем”. И, несмотря на банальный сюжет и ожидаемые повороты истории, большинство из них остались довольно. Как так вышло? Разбираемся.

ИСТОРИЯ ОБ АЛАДДИНЕ И ЖАСМИН В ПЕТЕРБУРГЕ 1899 ГОДА

История очень проста и знакома многим с детских сказок о принцессах. Есть богатая девушка и бедный парень, которые влюбляются друг в друга, а после одолевают различные препятствия, чтобы в итоге жить долго и счастливо. Им мешают стереотипы, царящие в обществе, родители девушки и ее жених - перспективный и тоже богатый, но нелюбимый.

Что-то такое уже было у Аладдина и Жасмин - пары из знаменитой арабской сказки, входящей в собрание “Тысяча и одна ночь”. Только там принцесса помимо любви хотела свободы, а Алиса - главная героиня “Серебряных коньков”, хочет поступить в университет или, как минимум, на женские курсы, а после изучать науку.

Что Аладдин, что Матвей - герой “Серебряных коньков”, существуют за счет воровства. Разница лишь в том, что один занимается этим с детства, второй - начал совсем недавно благодаря колоритным приятелям, самый запоминающийся из которых - Алекс.

АЛЕКС - ПЕРСОНАЖ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ, НО ПРИ ЭТОМ САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ

Так вышло, что Алекс, в исполнении талантливого Юры Борисова (”Союз Спасения”, “Фея”, “Бык”, “Т-34”), запомнился не только больше других воришек, но и больше всех персонажей картины. У него есть своя идеология, свои ценности, свои правила жизни. Все это он успевает донести до зрителей за то небольшое время, которое ему отведено. Сказать подобного о других героях не получается.

И даже, когда в Матвея стреляют, за него не переживаешь так, как за Алекса, который остается на горящем корабле, так как считает себя обязанным покинуть судно последним.

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И ЖЕЛАНИИ СЛЕДОВАТЬ СВОИМ МЕЧТАМ

От того, что мы видели эту историю в разных интерпретациях, с разными героями и в разное время десятки раз, она не перестает быть трогательной и красивой. А еще одно напоминание о том, как важно следовать своим мечтам - не лишнее.

Прекрасно понимая, что в конце концов герои будут вместе, у зрителя появляется возможность меньше переживать и лучше рассмотреть рождественский Петербург 1899 года - уличных артистов, фонарщиков, каналы столицы, роскошные дворцы, лавочки и прохожих, и услышать звук коньков, которые разрезают лед. И тогда, выходя из зала, нет вопросов к сюжету, а есть новогоднее настроение.