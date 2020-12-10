Второй "сухарь" Билялова и возвращение Зарипова: "Ак Барс" дома разгромил "Металлург"

Фото: ХК "Ак Барс".

После победы над "Автомобилистом" "Ак Барсу" предстояло сразиться с еще одним соперником в борьбе за лидерство на Востоке КХЛ - магнитогорским "Металлургом". Несмотря на яркую игру Рейдеборна против "Автомобилиста", когда швед не позволил соперникам забить, место в воротах в поединке с "магниткой" занял Тимур Билялов. Кроме того, в состав вернулся Данис Зарипов.

"Ак Барс" доминировал в первом периоде и вполне закономерно открыл счёт на 15-й минуте. Найджел Доус набросил на пятак, но шайба от клюшки защитника "Металлурга" Егора Яковлева залетела в ворота. При этом Доус мог забить ещё раньше, однако с первым броском справился Василий Кошечкин, а после второго шайба попала в штангу.

В начале второй двадцатиминутки казанцы могли снова поразить ворота соперника, но вратарь гостей не пропустил. А затем "Ак Барсу" пришлось обороняться: Патрис Кормье получил 5+20 за атаку сзади и досрочно отправился в раздевалку. Тем не менее "барсы" выстояли, отыграв две из пяти минут в формате "4 на 4". После этого хозяева заработали большинство, но не смогли его реализовать. Зато в равных составах после паса Найджела Доуса из убойной позиции забил Стефан Да Коста – 2:0.

Команда Дмитрия Квартальнова грамотно отодвинула игру от своих ворот в третьем отрезке матча. "Магнитка" пыталась отыграться, но игроки "Ак Барса" действовали строго в обороне. А в середине периода казанцы использовали свой шанс в атаке: Станислав Галиев сыграл на добивании сделал счёт 3:0. В концовке периода соперник создал два потенциально опасных момента, однако реализовать их не смог, и Билялов оформил свой второй матч на ноль в сезоне.

- Здорово, когда не пропускаешь две игры подряд, что тут сказать. Тимур Билялов не играл предыдущие два матча, но дал нам шанс сегодня, у соперника были моменты во втором периоде после пары наложений. Мы удачно забили в каждом периоде, ребята – молодцы, - подвел итог матча Дмитрий Квартальнов.

Теперь казанцам предстоят еще три матча на своем льду. 11 декабря "Ак Барс" примет столичное "Динамо", а 13 и 14 декабря сразится с "Йоккеритом".