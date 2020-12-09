Никаких корпоративов, походов в гости и поездок за границу: Как безопасно встретить Новый год

Татарстанцам рекомендуют отказаться от шумных вечеринок, а провести праздники в тихом семейном кругу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Близится самый желанный праздник - Новый год. Его традиционно ждут все, дети из-за поздравлений и подарков, взрослые - из-за выходных и возможности выспаться. Однако в нынешнем году Новый год все ждут с настороженностью. Виной тому - коронавирус. Ситуация с распространением Covid-19 в России остается сложной. Впрочем, праздник и полуторанедельные выходные никто не отменял! Как же безопасно встретить праздники и не встречать Новый год или Рождество на больничной койке. Советы дали специалисты Роспотребнадзора Татарстана.

- В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, - отметили в пресс-службе ведомства.

Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

- Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней. Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования. Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции. Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий, - советуют специалисты Роспотребнадзора РТ.

Напомним, что 31 декабря в Татарстане сделали выходным днем. Первый рабочий день 2021 года - 10 января. Таким образом, татарстанцы получили 11 дней отдыха.