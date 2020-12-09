В масках и с отрицательными тестами на коронавирус: как работают казанские Деды Морозы и Снегурочки во время пандемии

Некоторые Деды Морозы и сами ставят условия родителям детей. Например, просят их надеть медицинскую маску. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одними из самых популярных слов уходящего 2020 года, по версии института русского языка имени Пушкина, стали «самоизоляция», «обнуление», «голосование», «карантин» и «коронавирус». Однако в декабре как никогда хочется только слов «чудо», «волшебство» и «сказка». И, если обычно привнести их в жизнь помогают путешествия в новогодние выходные, праздничные концерты и посиделки с друзьями, то пандемия лишила нас большей части этого.

Даже Деда Мороза со Снегурочкой для детей вызывать сейчас проблематично. Возможность есть, но страшно - вдруг заразные. “Комсомолка” выяснила, какие условия надо соблюсти, чтобы главный зимний Волшебник поздравил вашего ребенка, и что родители требуют от самих артистов.

“А КОМУ СЕЙЧАС ЛЕГКО”

Мы связались с казанским Дедом Морозом Сергеем, который уже более десяти лет поздравляет детей с Новом годом. Он провел сотни праздников с разными детьми в десятках городов России. Однако пандемия напугала даже такого опытного «волшебника».

- Я, если честно, уже задумывался о другой работе на зиму. Не верил, что все-таки получится и в этот раз проводить мероприятия. Все-таки коронавирус - не шутки, да и с финансами у многих туго из-за самоизоляции и сокращений. Но нет - заказы поступают. Некоторые родители даже уговаривать начинают с первой секунды звонка. А я что? Я ведь только за праздник, - признается собеседник.

Отрицательных тестов на коронавирус у него не просят, разве что маску надеть. Последнее и он требует от родителей.

- А кому сейчас легко? Маска, конечно, далеко не самый эффективный способ защиты, но большего я требовать не могу. Верю в порядочность людей. Надеюсь, что меня приглашают лишь здоровые. Остальным, наверное, не до Дедов Морозов, - считает Сергей.

“МОЖЕМ ПОЗДРАВИТЬ НА УЛИЦЕ, СОБЛЮДАЯ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ”

Однако если Сергей доверяет заказчикам, то это не значит, что заказчики доверяют «Дедам Морозам». В своих объявлениях «волшебники» обязуются исполнить различные требования родителей, вплоть до того, чтобы поздравлять детей на улице, соблюдая при этом социальную дистанцию. А многие и вовсе готовы позвонить ребенку по видеосвязи. Так никто точно не заразится, а работа будет сделана.

- После каждого заказа обрабатываемся антисептическими средствами, готовы работать в средствах индивидуальной защиты. Есть видео-звонок от Дедушки. Готовы выслушать ваши пожелания и предложения, - пишет Снегурочка Гузель.

Есть и те «волшебники», которые носят с собой отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител. Эти, конечно, дороже остальных. Но ведь здоровье детей бесценно.

Свои условия артисты ставят редко. Вероятнее всего, те, кто боится коронавируса, попросту отказались от выступлений в этом году. Остальные же, наверное, как и Сергей, верят в ответственность людей.