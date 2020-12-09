В Татарстане три человека погибли в сгоревшем доме

Во время пожара все в доме были пьяны и спали Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном доме на улице Максима Горького в поселке городского типа Алексеевское Алексеевского района начался ночью 9 декабря. Сигнал автономного пожарного извещателя разбудил 16-летнего подростка, и он успел выскочить из объятого пламенем дома. Времени, чтобы найти и вытащить спавших родных, у молодого человека не было.

На место возгорания приехали пожарные. С пламенем удалось быстро справиться, но огонь успел уничтожить дом изнутри и стать причиной гибели трех человек - двух женщин 32-х и 73-х лет и 33-летнего мужчины. Их тела были обнаружены спустя час после ликвидации возгорания.

Дом изнутри полностью сгорел Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия прибыл прокурор Алексеевского района Павел Абрамов. К этому времени выживший подросток рассказал, что накануне вечером взрослые устроили застолье со спиртным - семья стояла на учете как неблагополучная, и им установили автономный пожарный извещатель в рамках республиканской программы безопасности. Но въедливый сигнал сумел разбудить только мальчика. Он и сам был очень пьян.

Общая площадь пожара составила 58,5 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

Сумел спастись только 16-летний подросток Фото: МЧС Татарстана

Прокуратура Алексеевского района начала проверку по факту пожара, по результатам проверки даст правовую оценку действиям-бездействию органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Если будут выявлены нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

- По факту пожара и гибели трех человек в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности трём лицам", - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.