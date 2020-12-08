Пожар в недостроенном здании в Иннополисе: Пострадали два человека

Причины пожара пока не известны. Фото: Александр ЛОЗОВОЙ.

Пожар в подвале недостроенного шестиэтажного здания в Иннополисе начался во вторник, 8 декабря, в 9.21. В службу "101" позвонили очевидцы и рассказали, что в подвале загорелись ёмкости с соляркой. Едкий густой черный дым заполнил все помещения в здании, его многометровый шлейф был виден издалека - недалеко от пожара проходит федеральная трасса М7 "Москва-Уфа".

На место примчались пожарные машины. Выяснилось, что на крыше оказались отрезанными от спасения несколько рабочих - они не могли спуститься вниз из-за дыма. Для их спасения вызвали спецпожарную лестницу.

Возгорание тушили почти 40 человек. В 10.32 было ликвидировано открытое горение. Выяснилось, что общая площадь пожара составила 85 квадратных метров: только на кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 квадратных метров, а в подвале на площади 70 квадратных метров горела кубическая ëмкость с дизельным топливом.

С места происшествия спасли двух строителей - 49-летний и 48-летний мужчины доставлены в БСМП Казани с признаками отравления продуктами горения.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Свою проверку причин возгорания начали и сотрудники прокуратуры Татарстана.