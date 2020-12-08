Пожар в недостроенном здании в Иннополисе: на крыше остались рабочие

Здание охвачено черным дымом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сообщение о том, что 8 декабря в 9.21 в недостроенном здании в Иннополисе Верхнеуслонского района республики вспыхнул пожар, поступило на телефон 101. Очевидец сообщил, что загорелись емкости с соляркой, которые находились в подвале шестиэтажного здания. Едкий черный дым виден за несколько километров.

Фото: Александр ЛОЗОВОЙ.

На место ЧП выехали силы Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона - возгоранию присвоен номер вызова 1БИС.

По прибытию на место сотрудники МЧС выяснили, что на крыше находятся рабочие-строители. Для их эвакуации на место пожара дополнительно направлена автолестница от ПСЧ-60.