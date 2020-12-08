"Мы следим, чтобы были качественные продукты, закупаем все самое лучшее": В Казани разработают единый стандарт качества школьного питания

Жалобы от родителей по-прежнему поступают, но есть школы, где годами нет никаких претензий.

Для всех казанских общеобразовательных учебных заведений будет разработан единый стандарт качества школьного питания, так называемый свод правил, контролировать соблюдение которых будут в том числе родители учащихся. Разработать и принять такой стандарт планируется на обучающем семинаре с директорами школ, родителями школьников и сотрудниками Роспотребнадзора, который пройдет на этой неделе.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, несмотря на большое внимание, которое уделяется школьному питанию в Казани, остаются нарекания со стороны родителей.

- Можно понять – у нас 148 тысяч школьников и 75 тысяч дошкольников. Безусловно, есть разные мнения родителей, к которым мы обязательно должны прислушиваться, что мы и делаем. Поэтому у меня и родилась идея организовать родительский контроль, – сказал глава города.

Мэр поручил собрать директорский корпус и актив родителей учащихся на обучающем семинаре, где будут поставлены конкретные задачи и обговорены требования, которые будут являться стандартом в организации питания в образовательных учреждениях города.

- Мы провели анализ и выяснили, что есть большие школы, где за все годы обучения от учащихся и родителей нет ни одной жалобы на качество питания, хотя там тысяча учащихся. Это, конечно, заслуга директора школы и классных руководителей. В школах, где директор ставит себе задачу обеспечить качественное школьное питание, совершенно другой результат, - отметил градоначальник.

Участие родителей в семинаре поможет объективно оценивать качество школьных блюд, отметил

- Будет организован общественный контроль в каждой школе по единому стандарту, который родители будут хорошо знать. Они помогут нам контролировать процесс организации горячего питания. Нам нужен свод правил, соблюдение которых они должны контролировать вместе с нами. Мы следим, чтобы были качественные продукты, закупаем все самое лучшее, ремонтируем столовые, обновляем оборудование, вводим новые объекты в эксплуатацию. Внимания требует вся цепочка – от приготовления полуфабрикатов до привоза их на кухню. Но вот этап от кухни до стола требует ответственности уже от директоров школ, – подытожил Метшин.