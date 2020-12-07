Представители ПФО – среди призеров I Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии

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4 декабря в Москве завершился финал I Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии–2020. Конкурс проходил на базе ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования». В финал вышли представители 6 регионов ПФО, однако в число победителей и призеров удалось пробиться только представителям Татарстана и Самарской области.

В итоге 3-е место в номинации «Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заняла Вера Вакс из Казани, 2-е место в номинации «Современный детский сад для особого ребенка» завоевала Юлия Тумаева из Чапаевска Самарской области. Ее успех в номинации «Подготовка специалистов для работы с особыми детьми и взрослыми» повторила Гузель Шагвалеева из Кинели.

Ну а первые места достались Руфие Айнетдиновой из Сызрани (номинация «Образование и абилитация при тяжелых множественных нарушениях развития») и Ирине Шубняковой из Самары в номинации «Семья особого ребенка».

«Конкурс дал возможность не только заявить свою работу, но и получить помощь в ее подготовке и оформлении, - говорит Ирина Шубнякова. - Этот бесценный опыт приобретения важных исследовательских умений оправдал все ожидания от конкурса. Больше всего запомнилось и было ценно услышать комментарии экспертов, на чьи работы я ссылалась при написании проекта».

«Сам конкурс превзошёл все мои ожидания, - делится своими впечатлениями Юлия Тумаева. - Действительно уровень очень высок. От самых тонких организационных моментов до самого подхода к проведению конкурса. Я получила знания от великих, не побоюсь этого слова, деятелей коррекционной педагогики. Ощутила себя вновь студентом и с интересом открыла для себя много нового».

Для Веры Вакс из Казани главный итог победы – это дополнительный «плюс» к мотивации. «Конкурс позволил мобилизоваться для решения множества задач, часть из которых относится к абсолютно новым областям деятельности», - считает она. А Гузель Шагвалеева, отметив безупречный уровень организации, благодарит за возможность получения новых знаний и ту уверенность, которую вселил в нее сам конкурс и доброжелательное отношение членов жюри.

Этот конкурс, уверены и организаторы, и участники, стал крайне интересной и своевременной инициативой. Идея о проведении состязания среди тех, кто не просто работает с особыми детьми, но и одновременно проводит научные исследования, появилась осенью 2019 года.

«Цель этого конкурса вполне логична и оправдана, - говорит замдиректора ИКП РАО Елена Алексапольская. – Это поддержка молодых исследователей в плане карьерного, профессионального и личностного роста, поддержка инновационных научных разработок в сфере образования и психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей и взрослых с ОВЗ. И конечно, поддержка кадрового потенциала института, старейшего и главного научного центра страны в сфере дефектологии».

Первоначально на конкурс зарегистрировались почти 900 человек, однако к первому этапу допустили только 449. На этом этапе строгое жюри анализировало специально подготовленные научные статьи, а потому во второй этап пробились 170 человек со 147 проектами из 36 регионов страны. От ПФО на этой стадии конкурса шли представители 9 регионов. И это был успех.

«Среди участников было много интересных, сильных проектов, порой неожиданных. И соперничество по ряду номинаций, например, «Клинико-психолого-педагогическое изучение особого ребенка» достигало высокого градуса», - говорит зампредседателя жюри, доктор психологических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития ИКП РАО Наталия Бабкина.

Но программа конкурса не ограничилась одними испытаниями соискателей. Интереснейшие мастер-классы от преподавателей Московского городского педагогического университета, культурная составляющая – видеосюжет об основателе отечественной системы подготовки учителей-дефектологов Всеволоде Петровиче Кащенко.

«Коллектив института проделал огромную работу по организации конкурса, - говорит руководитель Центра содействия развитию научных исследований в специальном образовании им. В.П.Кащенко ИКП РАО, кандидат исторических наук Михаил Тимофеев. – Мы считаем, что работа ученого, особенно в сфере социогуманитарных наук, несмотря на все обновления в области технологий, требует постоянного воспитания преемственности. Исследователь должен знать, что было сделано до него, причем не за последние десять лет, а за многие годы. Ведь это и ориентир, и помощь в работе, и прививка от легковесности и конъюнктурности в выводах научных исследований. Это и большой образовательный, воспитывающий фактор, наконец. Поэтому мы и сделали сюжет о Всеволоде Петровиче Кащенко».

Были и другие яркие моменты – приветствия и поздравления от министерства просвещения России, дефектологов из Великобритании и Японии, специальные призы от партнеров ИКП РАО. Теплые слова в адрес конкурсантов прозвучали от представителей известнейших династий дефектологов – Татьяны Леонидовны Кащенко и Светланы Евгеньевны Токмаковой, внучатой племянницы советского сурдопедагога, директора ИКП РАО в 1951-1968 годах А.И. Дьячкова.

Итак, за представителями Татарстана и Самарской области 5 из 19 наград в 9 номинациях на мероприятии всероссийского масштаба. Надеемся, что это – не предел.