Татарстанская певица Гульназ Батталова выиграла килограмм золота в шоу “Золото Геленджика” на ТНТ

Самыми тяжелыми испытаниями для девушки стали «Двери», где нужна выносливость, и «Мост», во время которого она поборола свой страх высоты. Фото: Личный архив героя публикации

Действие шоу разворачивается в парке аттракционов. В каждом выпуске 85 участников проходят 7 испытаний. В конце остаются 5 финалистов, которым даётся шанс выиграть один килограмм чистого золота. В финальном испытании — «Скользкой победе» — финалистам быстрее других необходимо забраться вверх по лестнице, покрытой гелем. В минувшее воскресенье татарстанская певица Гульназ Батталова вышла в финал и справилась с этим заданием лучше остальных участников. Она выбрала верную шкатулку из трех, предложенных ведущим Иваном Охлобыстиным, и смогла выиграть главный приз – килограмм чистого золота!

Гульназ поделилась своими впечатлениями об участии в шоу и рассказала нашей редакции о том, на что собирается потратить свой выигрыш.

Гульназ, как вы узнали о кастинге и решили принять в нем участие?

Мне часто присылали приглашение на разные кастинги, однажды в «Вконтакте» мне отправили информацию о кастинге на шоу «Золото Геленджика» на ТНТ. По воле случая я вовремя открыла это сообщение. Мне показалось, что кастинг очень интересен, должно быть весело. Я человек привыкший к постоянному движению: это и гастроли, и выступления, и путешествия. Мне не хватало этого на карантине, поэтому я решилась. Даже не думала, что на самом деле поеду, когда придет время. Но когда я оказалась на съемочной площадке, поняла, что непременно хочу выиграть.

Вы знали, какие испытания вас ждут на шоу?

Что меня ждет на проекте, я узнала уже в Геленджике, и поняла, что приехала не зря. 2020 год начался с испытаний, был очень сложным, и я дала себе установку, что меня ждет удивительный и потрясающий год. Тогда я решила говорить всем возможностям «Да» и впустила в свою жизнь чудо в виде проекта «Золото Геленджика».

Родные не отговаривали? Кто знал о вашем участии?

Родные меня не отговаривали, они знают, что это бесполезно. В 18 лет я уехала жить в другую страну, и никто не смог меня отговорить. Моя мама, конечно, боится за меня, но всегда поддерживает мои решения, она мой талисман. Рассказывала об участии в шоу я только маме, остальные друзья и родные узнали во время эфира. Когда назначили время и дату съемок, я хотела сделать два шага назад, но моя мама сама купила мне билеты и сказала: «Гульназ, ты едешь! И ты не пожалеешь об этом». Она была права, шоу - это удивительное приключение в моей жизни, оно останется в памяти на всю жизнь!

Какие испытания вам больше всего запомнились?

Самыми тяжелыми для меня были испытание «Двери», там нужна выносливость, и «Мост» - на нем я поборола свой страх высоты, пришлось с собой договариваться, не смотреть вниз и просто идти вперед. И конечно финальный конкурс «Скользкая победа» был самым напряженным. Но я бы точно прошла все это вновь!

Сейчас Гульназ планирует исполнить давнюю мечту и отправиться в путешествие по Америке. Фото: Личный архив героя публикации

Последнее испытание самое сложное, опишите ваши ощущения, как вам удалось добраться до вершины скользкой лестницы первой?

Последнее испытание действительно самое сложное, в начале казалось, что пройти его невозможно! Все облито гелем, ты сам в геле, на руках перчатки... очень скользко.

Когда множество раз скатилась вниз, сил подниматься вновь уже не было, потому что я очень устала. После тяжелого дня на жаре, финал снимали уже в полной темноте, но сдаваться не в моем характере. Я решила, что просто буду идти, не буду думать о победе, я просто буду ползти вверх пока ещё могу это делать. Мне помогла сила воли и, конечно, удача и везение, огромное везение!

На что вы потратите свой выигрыш?

На самом деле очень много мыслей, куда же вложить деньги, тем более что сумма очень приятная. Я решила не торопиться с решениями, но самая главная инвестиция будет в себя. Я обязательно выделю существенную часть выигрыша на здоровье. А еще исполню свою давнюю мечту, о которой мечтала 10 лет: отправлюсь в путешествие по Америке. Я обязательно посещу Нью-Йорк, и очень здорово, что я могу осуществить свою мечту сама, в этом есть какой-то особый кайф.

Проект многое вам дал: и деньги, и веру в себя. Поздравляем и желаем вам дальнейших успехов!

Спасибо! Я пережила ярчайшие эмоции! То, что показано в шоу, не передает всего, что нам довелось пережить. Это и радость, и боль, и дружба, и огромный стресс, и преодоление себя. Отдельная благодарность шоу за то, что я повстречала удивительных людей, с которыми мы до сих пор общаемся. Я не забуду никогда «Золото Геленджика»!

Новые выпуски шоу «Золото Геленджика» смотрите по воскресеньям, в 19:00 на ТНТ.